量販雙11開跑！愛買量販滿千現折111元 家樂福1折夯品每日限時瘋搶

年末最大購物檔期雙11持續加溫，量販也宣布加入戰局，集結實體通路和線上購物齊推優惠。愛買量販實體通路數位會員滿額現折111元，線上購物3折起 天天領券折扣疊加更優惠；家樂福則推熱門商品最低下殺3.4折，線上早鳥瘋搶1折商品，延續五倍券消費熱潮，激發民眾購買爆發力。

愛買量販全台15家門市即日起至11月16日祭出130款大小家電、餅乾、沖泡飲品、家庭清潔等民生夯品聯合特惠，最低4.8折起，另有滿額折價券、買1送1等優惠。會員再獨享11月11、12日限時2天雙11快閃雙重優惠，至客服中心出示愛買App會員條碼即可領取「滿1,000元現折111元抵用券」乙張，每卡限領乙張，限量1,000張，需搭配HAPPYGO PAY支付。另外，憑不限金額發票即可至客服中心用11元加購愛買自有品牌「最划算茶樹精油抗菌洗手液體」、「最划算洗潔精」、「最划算廚房紙巾」商品，每卡每個品項限加購1個，數量有限，售完為止。

愛買線上購物蝦皮商城平台雙11瘋殺全館3折起，今年主打神券「天天領、折上折」，平台折價券搭配愛買品牌折價券可雙重使用。愛買線上購物樂天市場平台則推出11月4日至11月5日9:59全店9.5折，「iPhone 13系列500元折價券」、「1,111元折111元折價券」每日限量領取，還有激殺商品每天輪番上陣。

家樂福線上購物則是自即日起至11月5日推出早鳥瘋搶「1折」好物，每天上午11點及下午4點準時限量搶1折商品，包括iPhone 13、空氣清淨機、三星平板、克寧奶粉、健身環大冒險等熱門商品。除了於線上購物首頁領券中心可直接領券消費（免運券、折11%券、折價券）、玩雙11小遊戲賺家樂福會員紅利、App限定每天搶紅包，最高贈1,111元購物金之外，即日起至11月11日指定商品消費滿1,111元現折11%、累計消費滿10,000元送500元電子禮券。11月6日至11月9日則是推出大品牌商品狂殺5折起。11月10至11月11日不限金額下單再抽iPhone 13、百萬紅利，滿額送購物袋、5萬點紅利點數、500元禮券等超級好康。於線上購物選購當日配輸入折扣碼「超快速」還可享滿888元折100元優惠。