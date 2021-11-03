1人吃得到2隻大閘蟹＋白松露！「辰壽司」奢華套餐開賣

繼延攬阪口琢磨、谷口星路2位日籍主廚，打造二刀流式的主廚陣容後，海峽會旗下日本料理「辰壽司」，近期再加入台籍料理長鍾謦謙助拳，以本身的料理背景，推出結合日式、歐式料理手法的「歐日系壽司」。配合秋蟹時節，鍾謦謙也於辰壽司推出期間限定的「江蘇大閘蟹×義大利阿爾巴森林白松露」omakase套餐，讓賓客品嚐大閘蟹肉、蟹膏，搭配上白松露交織而成的細緻滋味。

本次omakase套餐中，鍾謦謙共規劃17或20道料理，生熟食比例為7:3，其中共包含4道大閘蟹元素料理或壽司。除了以白、赤醋飯以呼應不同食材特質之外，在多道料理身上，也可找到鍾謦謙慣用的歐式烹調手法。擔任開場的「馬鈴薯脆餅．北海道甜蝦．明太子」，將馬鈴薯搭配奶油乳酪製成脆薄餅底座，再使用北海道甜蝦、九州手工醃製明太子作為鋪料，並以金箔、食用花點綴，快速引領出歐、日交疊的料理概念。

同時結合兩項明星食材的「白松露．大閘蟹春捲」，選用口感具彈性的大閘蟹蟹腳肉與蟹膏為內餡，配上九州純小麥春捲皮，炸製成色澤金黃的大閘蟹春捲，再於頂部現刨上珍貴的阿爾巴白松露絲。品嚐時就先可聞到松露細緻卻又強烈的香氣，入口的餅皮酥脆輕薄，也為大閘蟹肉增添豐富口感。「龍蝦奶油燒．大閘蟹膏」則是選擇台灣錦繡龍蝦，以奶油燒的方式將肉維持在7分熟的狀態上桌，並佐上大閘蟹膏增添濃郁風味，最後再刨上風乾鱘魚子增添層次與香氣。軟中帶彈的半熟龍蝦肉，配著滑順蟹膏入喉，也讓口中留下豐潤的尾韻。

此外，鍾謦謙也各自以大閘蟹蟹肉、蟹膏，分別製作成大閘蟹肉握壽司、大閘蟹膏手卷，以最直接的純粹型態，讓賓客品嚐時令旬味。鍾謦謙也表示，辰壽司本次選用固城湖的6兩大閘蟹為主角，每人估約使用到2隻大閘蟹，均是當日現烹、手工拆肉，藉此保留完整鮮度與口感。

除了當季食材與主廚手藝展現，辰壽司另一特色，就是創辦人蔡辰男的私房嚴選食材。例如在「大閘蟹肉握壽司」中，即是加入蔡辰男私藏的陳年浙江香醋，以溫潤低調的酸感，增添食材明亮性與成熟性。另款「新銀杏年糕．本地野生烏魚子」，也以蔡辰男挑選的本地產、8兩重的野生烏魚子，搭配由秋季才吃得到的新鮮銀杏所製成的年糕，共同以海苔包覆，讓齒間在軟糯微黏的口感間，感受海水鹹香與果仁清香交錯的滋味。

另款「北海道松葉蟹．蟹湯蕃茄澄清凍．魚子醬」，是將蕃茄湯過濾3次去除茄紅素後製作成凍，保留果實酸甜感又帶有透明色澤，搭配上北海道松葉蟹腳與特級魚子醬，清爽且不失食材輪廓。「北海道鮟鱇魚肝．無花果天婦羅」則是將鮟鱇魚肝以醃製、過篩等手法處理，綿密如冰淇淋；台灣產的無花果則在無調味的情況下，輕裹麵衣製成天婦羅，兩者融合後，再加上乾鱘魚子增香。

套餐中，也選擇日本大間、三厩等地產的一本釣黑鮪魚，依照肉質部位特性，推出黑鮪赤身醬油漬握壽司、黑鮪大／中腹握壽司、黑鮪蔥花鐵火捲等不同的壽司料理。其他還有集結約30尾富山小白蝦、再裹上去皮磯雪昆布的「富山縣小白蝦握壽司」，或是富山灣天然鰤魚配上熟成3年的寒作里，鹹鮮中帶著微微辛辣感的「天然鰤魚握壽司」等壽司或是料理。