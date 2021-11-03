想和「行走費洛蒙」瘦子同樣帥度破表 經典造型單品不能少

「頑童MJ116」瘦子E.SO單飛不解散後，事業一飛沖天，如今更要進軍大銀幕，首挑大樑主演電影《速命道》。自單飛發行個人專輯後，瘦子事業運大開，不僅手握8代言，推估吸金近千萬元，並將開個人小巨蛋演唱會；近期忙著新專輯的他，還要投入首部電影的拍攝。

總是以「台帥」形象走跳的他，有著「會行走費洛蒙」封號，所以瘦子E.SO無論做什麼都會讓粉絲買單，每每現身的穿搭總是充滿男性魅力。而翻開過去瘦子的私下穿搭，都是簡單為主，無外乎就是T恤、休閒花襯衫，搭配了他一身的刺青，凸顯出其個人特色。而配件也多是運動球鞋，以及能讓帥度提升的太陽眼鏡。

瘦子E.SO詮釋雷朋聯名款太陽眼鏡。圖／Luxottica提供

而雷朋（Ray-Ban）也看好瘦子的高人氣，以及能把太陽眼鏡的造型搭出強大氣場，並邀請他合作，共同推出限量的「Ray-Ban雷朋X瘦子限量潮流禮盒」。其中包含一卡通吊環、限定海報，並有機會獲得瘦子在年底舉辦的聖誕見面派對入場資格。同時，雷朋還是釋出了詮釋聯名款太陽眼鏡帥照，讓粉絲都要沸騰了。

私下的瘦子E.SO就時常以太陽眼鏡做搭配。圖／摘自instagram

另外，銀飾品牌CHROME HEARTS與美國藝術家Matt DiGiacomo推出特別聯名99 Eyes太陽眼鏡系列，以 90年代及千禧年代為靈感，將當時的生活元素融入設計當中。採用925純銀或18K鍍金打造出品牌經典設計元素，鏡臂上印有代表99 Eyes的眼睛圖案，鏡臂内側亦有99 Eyes標記，其中TV PARTY鏡臂上更有骰子的設計細節。

私下的瘦子E.SO就時常以太陽眼鏡做搭配。圖／摘自instagram

瘦子E.SO詮釋雷朋聯名款太陽眼鏡。圖／Luxottica提供

私下的瘦子E.SO就時常以太陽眼鏡做搭配。圖／摘自instagram

CHROME HEARTS 99 Eyes太陽眼鏡系列。圖／PUYI提供

瘦子E.SO與雷朋聯名款太陽眼鏡6,650元。圖／Luxottica提供

Ray-Ban雷朋X瘦子限量潮流禮盒。圖／Luxottica提供