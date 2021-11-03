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日曜天地OUTLET搶商機 NG名牌包搶購會超優惠

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
國際精品翻漲，台中市日曜天地OUTLET針對這個市場，5日至29日推出一年一度的「NG名牌包搶購會」，集結60個國際名牌的萬個NG名牌包，且最低下殺1折起，歡迎大家前往。記者黃寅／攝影
國際精品翻漲，台中市日曜天地OUTLET針對這個市場，5日至29日推出一年一度的「NG名牌包搶購會」，集結60個國際名牌的萬個NG名牌包，且最低下殺1折起，歡迎大家前往。記者黃寅／攝影

國際精品翻漲，台中市日曜天地OUTLET針對這個市場，5日至29日推出一年一度的「NG名牌包搶購會」，集結60個國際名牌的萬個NG名牌包，且最低下殺1折起，歡迎大家前往。

日曜天地OUTLET指出，這些知名品牌有COACH、MICHAEL KORS、CHANEL、PRADA、GUCCI、FENDI等，且全館消費滿額還可以抽智選假日飯店最熱門的園景住宿，首日並舉辦「一張振興券，萬元名牌包帶回家」活動，眾多加碼的優惠，絕不會被電商的雙11節比下去。

OUTLET人員說，NG名牌包僅部分有輕微摺痕或壓痕，不影響包包品質，但價格就直接下殺2至3折，甚至是1折，跟百貨專櫃全年無折扣的名牌包相比，CP值絕對最高，此次的搶購會400坪活動會場，各式包款琳瑯滿目，從精品品牌包款到平價品牌通通都有。

樂團F.I.R.成員阿沁的老婆花花也替OUTLET代言說，CHANEL佳績布肩背包，原價17萬9800元，下殺3折直接現省12萬，價差如此之大，讓她實在驚訝，並認為「這是專櫃不可能買到的價格」。另外，MK皮革子母托特包，原價1萬9800元，因不顯眼的輕微刮痕，直接下殺1折，1980元帶回家，也讓身為小資族代表的網紅謙謙表示：「平常看到精品包價格就卻步的小資族們，不能錯過這次入手經典名牌包款的最佳時機」 。

國際精品翻漲，台中市日曜天地OUTLET針對這個市場，5日至29日推出一年一度的「NG名牌包搶購會」，集結60個國際名牌的萬個NG名牌包，且最低下殺1折起，歡迎大家前往。記者黃寅／攝影
國際精品翻漲，台中市日曜天地OUTLET針對這個市場，5日至29日推出一年一度的「NG名牌包搶購會」，集結60個國際名牌的萬個NG名牌包，且最低下殺1折起，歡迎大家前往。記者黃寅／攝影

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