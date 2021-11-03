THOMAS CHIEN攜手台中鳥苑 6手聯彈結合日式燒鳥與法料

高雄THOMAS CHIEN法式餐廳與台中鳥苑地雞燒原訂於今年五月舉辦、卻因疫情延宕的六手餐會，終於等到疫情趨緩將恢復舉行。這場結合日式燒鳥與法式技藝的「焼．極宴」六手聯彈餐會，將於12/11（六）、12/12（日） 兩日於高雄THOMAS CHIEN法式餐廳舉辦；午餐、晚餐共計四個餐期，200個席次。餐會中THOMAS CHINE廚藝總監簡天才、主廚邱泓訓，以及甫獲得米其林餐盤推薦的台中鳥苑地雞燒主理人湯仲鴻（Tommy）三位料理職人，將共同呈現融合日本燒鳥與法國料理精髓所串連出充滿火花的盛宴。

這場「焼．極宴」餐會以烤、煙燻為料理主軸，三位料理職人穿梭在創新與傳統、日式與法式間取得平衡。考量到燒鳥需要掌握炭火火侯跟燒烤時間，因此出菜順序有法餐與燒鳥穿插出菜，同時也有燒鳥料理巧思搭配法式醬汁，展現另一番風味。

例如台中鳥苑的招牌——乳鴿料理，在台中本店僅用鹽與胡椒去呈現食材原味與鮮甜，這次六手餐會上則是結合THOMAS CHIEN餐廳以葡萄去發想出來的醬汁，酸甜的味道與乳鴿的野味十分搭襯，燒鳥料理、法餐靈魂醬汁，碰撞出一種全新的體驗。

THOMAS CHIEN法式餐廳主廚邱泓訓表示，日式燒鳥料理多為濃厚風味，這次以法餐精髓——醬汁與調理技藝手法，來搭配燒鳥，帶著實驗精神發想菜單，如何取得風味平衡並彼此襯托是一大挑戰。

好比是在日本燒鳥店一定會有的雞肉丸，也因各家食材成分跟調配比例不同各有各的獨特口感風味，這次湯仲鴻特地將融入台灣特有香料的馬告雞肉丸帶來高雄，搭配上主廚邱泓訓以煙燻技法調製的蛋黃松露醬汁，「雞肉丸、煙燻蛋黃、松露」燒烤後Ｑ彈的雞肉丸與醬汁，在嘴裡融合激盪出全然不同於本店的風味，連Tommy自己也十分驚豔。

Tommy此次也打破日本燒鳥以禽類為主的框架，在餐會中帶來一道海鮮燒烤「南非鮑魚、鮑魚肝」，把當天新鮮的鮑魚取下來的同時，用鮑魚的肝調味做成醬汁，在燒烤時一遍一遍地把肝醬淋在鮑魚上面，正反面至少各四次，一次、一次的燒烤收乾，直到醬汁濃縮沾附在鮑魚上面，是一道工序極細並掌握火候力道的料理。

由於疫情的影響，連續多年舉辦的米其林客座餐會不得不停辦，THOMAS CHIEN簡天才並沒有因此停下交流的腳步，轉往與台灣各地料理職人合作，持續探索料理的多元性，也藉由聯手餐會，把台灣充滿開創性的飲食文化體驗傳遞給各地的消費者。

◎「焼．極宴」六手餐會 ．活動時間：2021.12.11～12（午晚餐，四個餐期） ．餐會席次： 7,600元（含六款精選酒款）； 5,600元（不含酒） （10% 服務費外加） ．訂位專線：07-5369436 ．餐會詳情：THOMAS CHIEN官網

屏東乳鴿濃縮葡萄醬。圖／THOMAS CHIEN提供。

鳥苑地雞燒的湯仲鴻（右）、THOMAS CHIEN 法式餐廳廚藝總監簡天才（中）與主廚邱泓訓，6手聯彈結合日式燒鳥與法式技藝。圖／THOMAS CHIEN提供。