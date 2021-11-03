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台中大坑商圈好食券推出即搶光 業者：還有許多優惠

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市大坑商圈為振興經濟，今天特推出以3600元就可以購得價值6000元的「坑店家好食券」。記者黃寅／攝影
台中市大坑商圈為振興經濟，今天特推出以3600元就可以購得價值6000元的「坑店家好食券」。記者黃寅／攝影

台中市大坑商圈為振興經濟，今天特推出以3600元就可以購得價值6000元的「坑店家好食券」，限量100本，每人限購1本；下午一推出就被搶購一空。商圈表示，限於預算有限，只有100本的額度，但仍歡迎大家前往，商家還有其他許多好康和優惠等大家。至於搶購到好食券的市民，使用期限至12月19日，期待給民眾有不一樣消費體驗。

大坑商圈主委東正勝指出，大坑自2006年舉辦以來嘉年華千人辦桌宴，成為大坑最經典的特色活動，大家可以3600元享受到價值6000元的大坑美食桌菜。但因疫情考量，為免人群聚集，今年改變方式，把千人宴改為同樣讓民眾以3600元取得價值6000元的好食券，讓消費者自行到商圈的13家餐廳和店家消費。

這13家餐廳和店家分別是竹之鄉、芊屋庭園餐廳、弄瓦手工餅乾、東山棧、東山水岸、東東芋圓、紙箱王、海灣樂世界、陸光七村、日光溫泉會館、窯滾天堂、龍莊餐廳、樽日式料理。

經濟發展局主任秘書倪世齡說，好食券有50元、100元、500元不同面值，小到東東芋圓、鹹蛋糕，大到日光溫泉會館的套餐，它都可以消費，消費者有更多的選擇。

東正勝說，大坑有好的美食，還有很棒的登山步道，歡迎遊客們前往。餐飲業者因疫情關係休息了很久，謝謝台中市府的支持，協助推出這樣的活動，除了回饋給消費者，也讓店家有拓展商機的機會。

日光溫泉會館總經理洪明峰說，除了民眾取得好食券的優惠，到日光溫泉享用880元的套餐還可以再享受88折的優惠，可以說是雙重的折扣，歡迎大家前往泡湯、吃美食。

台中市大坑商圈為振興經濟，今天特推出以3600元就可以購得價值6000元的「坑店家好食券」。記者黃寅／攝影
台中市大坑商圈為振興經濟，今天特推出以3600元就可以購得價值6000元的「坑店家好食券」。記者黃寅／攝影

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