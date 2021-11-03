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黃色書刊「勇者系列」X 黃子佼！新世代RNFT公仔開搶

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
勇者系列RNFT重量級藝人聯名第一彈攜手黃子佼，全球限量僅5隻。圖／聯合數位文創提供
勇者系列RNFT重量級藝人聯名第一彈攜手黃子佼，全球限量僅5隻。圖／聯合數位文創提供

由聯合數位文創經紀插畫家─黃色書刊創作的「勇者系列」擁有超高人氣，日前更改編動畫「勇者動畫系列」，成為台灣第一部登上Netflix的動畫影集！現在更搭上目前最夯的 NFT 熱潮，以最新的 RNFT (redeemalbe NFT) 形式，於今年11月在乙太鏈上發行，首波推出4款魔王分身，全球限量共計500個獨一無二的 RNFT ，玩家將可憑RNFT，兌換到不同的稀有魔王實體公仔，官網已正式啟動，並於11月3日下午一點啟動首波盲抽！

而勇者系列RNFT也與重量級藝人聯名，在4款魔王分身中，最受矚目的就是第一彈攜手黃子佼推出全球限量僅5隻的聯名公仔RNFT，其他3款設計師款魔王公仔也都造型獨特、數量有限，極具收藏價值。此外，每款RNFT皆有 6 種不同稀有度屬性，包含生命值、魔力值、力量值等，將超過一百萬種不同排列組合。想了解更多詳情，現在就到官網一探究竟：https://fandoranft.com/。

動畫 文創

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