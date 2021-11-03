紅酒過桶再一發！艾柏迪18年特仕版羅第丘紅酒桶抵台

繼去年在台灣發表了紅酒桶過桶的15年玻美侯區（Pomerol）與18年波雅客區（Pauillac）後，這款羅第丘產區（Cote Rotie）的紅酒桶威士忌，是由連續3年榮獲IWC年度最佳首席調酒師的Stephanie MacLeod，所創作的第三款紅酒桶過桶的艾柏迪（Aberfeldy）18年法國隆河羅第丘產區紅酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，全台僅限量發售3,000瓶，建議零售價3,350元，即日起在台上市。

艾柏迪的首席調酒師Stephanie MacLeod，於2019、2020、2021連續三年獲得International Whisky Competition（IWC）國際威士忌大賽的年度最佳首席調酒師（Master Blender of the Year）的榮耀。

她擅長使用不同種類的橡木桶，來過桶熟成威士忌。2019年曾經創作了15年玻美侯Pomerol紅酒桶、2020年為波雅克區Pauillac的18年紅酒桶，今年則是使用了稀有且產量更少的法國隆河谷區羅第丘（Cote Rotie）的紅酒桶來熟成；讓這款艾柏迪18年充滿了覆盆子及紅醋栗的紅色漿果香氣，與蜂蜜香氣此起彼落，帶著一絲絲的柑橘橙皮香氣，尾韻呈現絲滑的香草奶油的香甜氣息，讓艾柏迪的蜂蜜香甜與羅第丘的優雅濃郁果香，達到完美平衡。

Stephanie MacLeod表示：「這款威士忌充滿了紅色漿果香氣，如覆盆子、紅醋栗及越橘（lingonberry）與蜂蜜香氣此起彼落，豐富濃郁。馬上讓人聯想到布丁風味。絲絲的柑橘皮香氣為整體帶來絕佳的平衡，尾韻呈現出絲滑的香草及奶油的香甜氣息。」

羅第丘（Cote Rotie）的法文意思是「灼熱的山丘」、為法國隆河谷地裡最北端、最小也最珍貴與著名的葡萄酒產區，由於地勢陡峭的原因、此產區的葡萄熟成的別快、為葡萄酒體帶來豐富、濃郁且優雅的風格，也是收藏家爭相追逐的稀有葡萄酒。

艾柏迪18年特仕版法國隆河羅第丘紅酒桶，先於美國波本桶中熟成18年後，再進入羅第丘紅酒桶中過桶熟成到Stephanie Macleod認為的最佳裝瓶時機，為這款限量版18年增添更多層次與豐富風味。

「艾柏迪（Aberfeldy）」在蘇格蘭蓋爾古語（Gaelic）中是「水神之泉」的意思，酒廠擁有上帝恩賜的水泉，座落於蘇格蘭高地區中心點，水源來自富含礦物質和黃金沉澱的皮提里小溪（Pitilie Burn），百年來生產令人著迷的黃金玉液。

香甜蜂蜜是艾柏迪的經典風味，這特色來自於艾柏迪酒廠堅持只用蘇格蘭當地種植的大麥、長達72小時在大型西伯利亞落葉松木發酵槽中發酵，帶出更富層次香氛的酒酯，並觸發艾柏迪最突出的蜂蜜甘甜，因而成為品牌特色。

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