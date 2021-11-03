疫情趨緩全台最悠久曾文水庫馬拉松 報名到5日截止

國內歷史最悠久的馬拉松賽事台南曾文水庫馬拉松，將在年底登場，之前受到疫情影響，報名人數比往年略少，目前疫情趨緩，市府體育處決定延長報名至11月5日，希望久未出門的馬拉松愛好者，能趁機出門動一動。

曾文馬拉松從1984年起辦理，至今已邁入38年，台南市體育處表示，期間只有兩度停辦，一次是1992年第9屆曾宣布即將停辦，後經過體壇名將紀政與國中校長梁宗禮努力，得以繼續舉行，第2次則是受921大地震影響而停辦，去年原本可能受到疫情影響停辦，但後來疫情趨緩，仍持續辦理未中斷。

體育處表示，今年的賽事將在12月12日舉辦，之前因為有疫情不確定因素，報名時間縮短，目前報名人數比往年略少，往年大約都有3000多人參加，去年也有3200人，今年到目前只有2500多人，希望延長報名後，今年參與人數仍能超過3000人。

台南市政府指出，這半年以來受疫情影響，已有不少馬拉松賽事都停辦，還好目前獲得控制，市府從10月開始辦理大型演唱會、親子嘉年華及各項藝文活動，體育處也積極為「曾文馬拉松」加溫，希望第38屆曾文馬，可重新喚醒大家的「跑魂」。

教育局長鄭新輝表示，今年賽事項目分為全程馬拉松組(42.195km)、挑戰組(21.3km)、路跑組(12km)及健康休閒組(3km)。為回饋跑友支持，只要報名參加，每位參賽選手皆可獲得參賽紀念衣，完成比賽後，更有精美完賽獎牌及完賽禮，其中全馬組、挑戰組及路跑組還加贈「完賽紀念衣」，優勝總獎金已達33萬3200元。