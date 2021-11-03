江詩丹頓收藏家系列獻歲月風華 聯手Oak Room兩周快閃

骨董的魅力，除了承繼時代的風華，難以復刻的懷舊與不再重來，更是骨董的魅力總成。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）於近日帶來「Les Collectionneurs收藏家系列」表款，多達10只的骨董腕表或懷表，見證也回顧了江詩丹頓260多年製表歷史的榮光與傑作，並將先後於男仕選品店Oak Room與江詩丹頓台北101專賣店內呈現。

「收藏家系列（Les Collectionneurs）」之表款是由江詩丹頓鐘表部門專家進行搜集，重新修復、整理後，並享有真品證書與兩年保固。這些時計的懷表將以1910年代到1930年代為主，腕表則集中於1970年代以前，並以1940至1960年代為優先考量，並對機芯流水編號、表款清潔或運作狀態進行雙重評估，最終目的是以維持在接近表款出廠時的原始狀態。

江詩丹頓近年頻繁舉辦收藏家系列（Les Collectionneurs），並已在全世界吸引到一群專精、熱愛骨董款式的收藏家。本次展出作品全數包含十件，價格約自44萬元至1,180萬元不等，不少藏品都在年僅生產約數十至數百件不等，除了讓收藏原廠等級骨董時計，不再遙不可及，也添多了收藏賞玩的保值價值。

展出作品中編號4261的18K黃金超薄三問腕表出產於1951年，該款型號也是品牌生產的第一款超薄三問腕表，當時生產7年，包含黃金、玫瑰金、鉑金，合計不超過120只，以超薄、清脆的三問報時音聲，展現江詩丹頓傑出的工藝底蘊和製表實力；半金222腕表、Model 60001（ref 12075）則生產自1981年，以石英機芯、混合精鋼與黃金的一體成型表殼，反應了1970年代石英機芯風潮，以及將精鋼當作奢侈材質的年代美學。

生產在1963年代的18K黃金Royal Chronometer腕表、Model 6694（ref.12230），除了延續1907年原版懷表的精髓，更搭載一枚品牌第一顆配有可調式慣性擺輪的自動上鍊機芯Cal. K1072，加上特殊線條的飽滿的表耳，散發1960、1970年代流行的幾何美學。