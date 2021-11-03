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英國首相夫人Carrie Johnson 攜Grace Han經典百褶包款出席G20峰會

聯合新聞網 / 台北訊
英國首相夫人Carrie Johnson（中間穿紅色上衣者）日前攜帶Grace Han經典百褶包款出席G20峰會。圖/Grace Han提供
英國首相夫人Carrie Johnson（中間穿紅色上衣者）日前攜帶Grace Han經典百褶包款出席G20峰會。圖/Grace Han提供

深獲英國凱特王妃（Duchess of Cambridge）喜愛的英國品牌GRACE HAN，繼去年在皇室活動上亮相打響知名度後，日前在義大利羅馬舉辦的20國集團（G20）峰會中，英國首相強生的夫人凱莉．強生（Carrie Johnson）選擇攜帶GRACE HAN的經典Ballet Lesson Large Chain Bag出席，更顯優雅氣質。

凱莉．強生以一襲精緻的紅色花卉連身裙出席會議，並揹上紅色Ballet Lesson Large Chain Bag，穿梭在一眾夫人之間，不僅更顯皮膚白皙，又不失女性的嫵媚，更吸引眾多眼球，演繹女性的個性魅力。

Grace Han 發跡於英國倫敦，為高級皮革製品和配飾品牌，經濟學術背景出身的設計師Grace，並未以進入金融相關領域為人生志業，反而因其對於藝術的熱情及堅持，從12年前起毅然決然開始創造GRACE HAN這個品牌。

Grace在品牌創建及經營的哲學上承襲自父親，著重於嚴謹的紀律、勤奮的心態和細節的掌握。同時，母親在藝術領域的成就，特別是對於繪畫與書法的熱情，也為Grace奠定了非凡的美學素養與天份，更成為Grace在建構設計時的重要靈感來源。

GRACE HAN共有三個經典系列產品，分別為「Ballet Lesson」、「Butterfly」及「Love Letter」。此次，凱莉．強生所搭配的GRACE HAN的Ballet Lesson百褶包款是品牌最經典的設計之一，其中百褶皮片採用北非綿羊皮打造，皮革輕薄、觸感柔軟且具獨特光澤，限量且稀少，平均一個月工坊只能製作45片百褶皮革，每一片百褶都是純手工製作， 限量生產，獨一無二。

Ballet Lesson包款命名的由來，則是因為創辦人Grace認為，因為每一個芭蕾舞者都需要經過不斷的練習，才能登上舞台，GRACE HAN的包款就像是不斷的嘗試、練習最終呈現出最好的一面，以女性特有的溫柔語彙，將「百摺」融貫於系列之中。成為品牌最具標誌的特色。

G20峰會 品牌

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