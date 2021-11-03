快訊

直播／今本土、死亡案例再+0 新增境外移入7例

從軍訓教官升到上將的傳奇...國防部前部長湯曜明逝世 享壽81歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南果乾「混搭」甜點店 農業局推薦創意商品

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南果乾「混搭」甜點店創造雙贏，市府農業局居間媒合農家與特色店家拓展商機。圖 ／農業局提供
台南果乾「混搭」甜點店創造雙贏，市府農業局居間媒合農家與特色店家拓展商機。圖 ／農業局提供

近年來果乾日漸受到消費者歡迎，一些特色商家也選購或研發為人氣商品，台南市政府農業局嚴選在地果乾與甜點店等業者交流媒合，開闊市場新商機。

台南市是農業、工商大「市」（縣），芒果及龍眼居全台之冠，因鮮果保存期限短，農民為延長保存期限及提升附加價值，常會將芒果及龍眼加工成芒果乾及龍眼乾。農業局輔導農民今年4月曾辦理果乾節，讓台南果乾與甜點店等業者交流媒合。

農業局說，經長期研發，蜜旺果舖、聯興青果生產合作社及山頂壯圓各自開發新商品及覓得合作店家。蜜旺果舖位於玉井區愛文山社區，當地種植大量愛文芒果，因白堊土礦物質豐富，生產的愛文芒果香甜可口，賴永坤創立蜜旺果舖將愛文芒果加工製成芒果乾販售，口感獨特別具風味，105年以無添加蔗糖愛文芒果乾獲選農委會水土保持局農村好物，107年及109年以旺年之交果乾禮盒及台灣芒果巧酥獲農村好物。

台南市長黃偉哲說，近年台南許多社區研發芒果乾和巧克力可能性，以果乾包覆自製巧克力，開發出果乾巧克力，不僅能調和可可的苦，還兼具甜美果香及果乾口感。此外，聯興青果生產合作社的芒果也與甜點師傅合作，研發出芒果雪Q餅及桂圓芒果牛軋餅。

農業局長李建裕表示，山頂壯圓農場位於東山區東原里，每年7、8月龍眼盛產，創辦人陳昀鎂一家都在採龍眼、烘焙龍眼，用土窯柴燒5至6天烘焙翻攪，經緩慢且悶熱等待，三斤生龍眼才產出一斤帶殼龍眼乾，也獲得起士公爵、斑斕、木溪、聖品法式手工甜點等店家注意及合作。

起士公爵甜點店創辦人王奕凱尋訪合作小農有兩大考量，一是必須採用友善農法，二是挑選碳足跡最短的農場，合作前必親自拜訪，了解山頂壯圓對龍眼乾品質堅持，也運用山頂壯圓的龍眼乾開發出黑糖桂圓乳酪蛋糕。

而斑斕手工甜點店，將帶著柴燒香的桂圓浸入威士忌，再夾入酥脆餅乾內，是一款充滿大人味美味零嘴。木溪手工甜點店每日製作不同口味的司康，假日製作台南限定口味柴燒桂圓司康。聖品法式手工甜點店開發出桂圓杯子蛋糕，口感綿密，香氣十足。

芒果 甜點 台南

延伸閱讀

高美濕地木棧道配合防疫管制放寬 取消人流管制

工程師美髮師夫妻自創品牌 養雞場轉型食品加工廠

蔬果農藥抽驗太少被質疑 桃農業局：還有果菜公司把關

台南氣溫驟降 農業局籲畜牧業強化保溫防疫

相關新聞

全球8大新興旅遊目的地 台中躍進榜單

根據旅遊業者公布的全球8大新興旅遊目的地，台灣的台中憑藉夜市美食以及寺廟文化躍進榜單之內，這也是繼2017年台東上榜後，...

黃色書刊「勇者系列」X 黃子佼！新世代RNFT公仔開搶

由聯合數位文創經紀插畫家─黃色書刊創作的「勇者系列」擁有超高人氣，日前更改編動畫「勇者動畫系列」，成為台灣第一部登上Ne...

紅酒過桶再一發！艾柏迪18年特仕版羅第丘紅酒桶抵台

繼去年在台灣發表了紅酒桶過桶的15年玻美侯區（Pomerol）與18年波雅客區（Pauillac）後，這款羅第丘產區（C...

疫情趨緩全台最悠久曾文水庫馬拉松 報名到5日截止

國內歷史最悠久的馬拉松賽事台南曾文水庫馬拉松，將在年底登場，之前受到疫情影響，報名人數比往年略少，目前疫情趨緩，市府體育...

她才是人間香奈兒吧！克莉絲汀史都華出演最時尚黛妃

由帕布羅拉瑞恩 (Pablo Larrain) 執導的妃黛安娜王妃記電影《史賓賽》（Spencer）即將在11月5日上映...

江詩丹頓收藏家系列獻歲月風華 聯手Oak Room兩周快閃

骨董的魅力，除了承繼時代的風華，難以復刻的懷舊與不再重來，更是骨董的魅力總成。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。