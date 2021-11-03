台南果乾「混搭」甜點店 農業局推薦創意商品

近年來果乾日漸受到消費者歡迎，一些特色商家也選購或研發為人氣商品，台南市政府農業局嚴選在地果乾與甜點店等業者交流媒合，開闊市場新商機。

台南市是農業、工商大「市」（縣），芒果及龍眼居全台之冠，因鮮果保存期限短，農民為延長保存期限及提升附加價值，常會將芒果及龍眼加工成芒果乾及龍眼乾。農業局輔導農民今年4月曾辦理果乾節，讓台南果乾與甜點店等業者交流媒合。

農業局說，經長期研發，蜜旺果舖、聯興青果生產合作社及山頂壯圓各自開發新商品及覓得合作店家。蜜旺果舖位於玉井區愛文山社區，當地種植大量愛文芒果，因白堊土礦物質豐富，生產的愛文芒果香甜可口，賴永坤創立蜜旺果舖將愛文芒果加工製成芒果乾販售，口感獨特別具風味，105年以無添加蔗糖愛文芒果乾獲選農委會水土保持局農村好物，107年及109年以旺年之交果乾禮盒及台灣芒果巧酥獲農村好物。

台南市長黃偉哲說，近年台南許多社區研發芒果乾和巧克力可能性，以果乾包覆自製巧克力，開發出果乾巧克力，不僅能調和可可的苦，還兼具甜美果香及果乾口感。此外，聯興青果生產合作社的芒果也與甜點師傅合作，研發出芒果雪Q餅及桂圓芒果牛軋餅。

農業局長李建裕表示，山頂壯圓農場位於東山區東原里，每年7、8月龍眼盛產，創辦人陳昀鎂一家都在採龍眼、烘焙龍眼，用土窯柴燒5至6天烘焙翻攪，經緩慢且悶熱等待，三斤生龍眼才產出一斤帶殼龍眼乾，也獲得起士公爵、斑斕、木溪、聖品法式手工甜點等店家注意及合作。

起士公爵甜點店創辦人王奕凱尋訪合作小農有兩大考量，一是必須採用友善農法，二是挑選碳足跡最短的農場，合作前必親自拜訪，了解山頂壯圓對龍眼乾品質堅持，也運用山頂壯圓的龍眼乾開發出黑糖桂圓乳酪蛋糕。

而斑斕手工甜點店，將帶著柴燒香的桂圓浸入威士忌，再夾入酥脆餅乾內，是一款充滿大人味美味零嘴。木溪手工甜點店每日製作不同口味的司康，假日製作台南限定口味柴燒桂圓司康。聖品法式手工甜點店開發出桂圓杯子蛋糕，口感綿密，香氣十足。