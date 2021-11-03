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雄獅文具想像力製造所推11月振興加碼！teamLab未來遊樂園聯票優惠開跑

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／雄獅文具想像力製造所提供
圖／雄獅文具想像力製造所提供

近期政府振興券方案陸續推出，雄獅想像力製造所也吹起振興優惠風！除了五倍券，亦開放使用文化部藝FUN券、國旅券，桃園加倍愛景點買一送一2.0版後續也有優惠，另還有teamLab《未來遊樂園&與花共生的動物們》聯票優惠，歡迎民眾趁疫情舒緩之際來雄獅想像力製造所，享受具有創意美感的一日小旅行。

想像力製造所與teamLab未來遊樂園共同推出聯合票券。11月振興親子聯合套票優惠，原價830元，優惠價只要769元！民眾可以在teamLab未來遊樂園現場兩大主題區「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」及「彩繪動物」 使用品質有保證的雄獅粉蠟筆，讓大人小孩都能安心使用，盡情揮灑顏料創作。有興趣民眾請至平台購票https://bit.ly/3BASEcL

圖／雄獅文具想像力製造所提供
圖／雄獅文具想像力製造所提供

坐落於桃園區龍潭的「雄獅想像力製造所」，被譽為全台最美觀光工廠之一。以「想像力就是你的超能力」為初衷，打造具有「美學X自然 X工業」元素的創玩基地，民眾來此可以感受2700坪的森林氣息，1至3層樓館內空間更是透過自行研發課程及互動設施，讓大人小孩體驗深度美感探索。

凡入館之民眾，皆能在「想像力製造區」親自製作漸層彩色筆、在「創意體驗區」恣意塗鴉，還有夜光隧道、創意日常、擁抱廣場等10多個大小體驗區等你來探索。此外，購買套票者包含一堂DIY手作課程，無論是想要用彩虹染拓染帆布包，或是用莫蘭迪色系染料蓋印出溫柔午睡枕，雄獅想像力製造所都能帶你享受創作的樂趣，歡迎民眾使用各式振興券來館體驗！

圖／雄獅文具想像力製造所提供
圖／雄獅文具想像力製造所提供

優惠方案一 國旅券

民眾持1張面額1000元國旅券，只要再加200元現金或刷卡，即能購買1張750元套票 + 1張450元全票，並加贈1張平日門票。同時亦開放民眾使用1張面額1000元國旅券補齊差價500元後購買2張套票，也享有加贈1張平日門票之優惠。

優惠方案二 藝FUN券

民眾持1張600元面額的藝FUN券，同時購買1張750元套票及1張450元全票，補齊差額後即贈送1張平日門票。若購買2張套票（售價1500元），持用1張600元面額的藝FUN券抵銷後補差額，也再送1張平日門票，不足600元亦可直接當現金使用。

桃園加倍愛景點買一送一2.0版

民眾至桃市官網完成登記，並在政府限定額度內來館，可享現場購買一張全票或套票即贈一張全票，先到先用，額度用罄活動即停止。

圖／雄獅文具想像力製造所提供
圖／雄獅文具想像力製造所提供

雄獅文具「想像力製造所」

每週一到週日(週三休館) 早上09:00-下午17:00 (最晚入館15:30)

325桃園市龍潭區中原路二段188號

官方網站：https://simbalionartstudio.com/

臉書：https://www.facebook.com/simbalionpencil

桃園

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