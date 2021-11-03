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星巴克迷注意！「太妃核果拿鐵」回歸 在家就能沖著喝

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
今年升級推出、適用Nespresso膠囊咖啡機系統的「經典星風味」組合。圖／雀巢提供
今年升級推出、適用Nespresso膠囊咖啡機系統的「經典星風味」組合。圖／雀巢提供

星巴克迷們最期待的節日限定系列「太妃核果拿鐵」重磅回歸！瑞士食品領導品牌雀巢（Nestlé）與星巴克®（Starbucks®）共同打造的「Starbucks® at Home星巴克®節日限定系列」，延續去年在全台各大零售通路引爆搶購潮，今年帶來6款限量商品，全新推出限定膠囊禮盒組、搭配贈送全新季節限定版馬克杯。

此外，沖泡式「星巴克®太妃核果風味拿鐵咖啡」也首度上架全台7-ELEVEN超商通路。

「Starbucks® at Home星巴克®節日限定系列咖啡」今年一口氣上架6款限量商品、涵蓋不同咖啡種類。外包裝以星巴克於20年前推出、最能代表星巴克耶誕季節的紅杯為靈感，完美呈現節日氛圍。

兩款限定膠囊禮盒組，包含今年升級推出、適用Nespresso膠囊咖啡機系統的「經典星風味」組合，其中主打「節日綜合咖啡膠囊」，與「節日綜合咖啡豆」相同，皆以豐富活潑的拉丁美洲咖啡和滑順飽滿的印尼高品質咖啡豆混合而成，層次分明、口感均衡，帶有楓糖香甜氣息。另一款限定膠囊禮盒組、適用雀巢多趣酷思膠囊系統的「季節星風味」組合，主打深受喜愛的季節限定「星巴克®太妃核果風味拿鐵咖啡膠囊」，帶有太妃糖的香甜和迷人的堅果香氣，綿密奶泡配上義式濃縮咖啡滑順入口。兩款禮盒組皆含今年專屬的季節限定版馬克杯。

星巴克迷最引頸期待的沖泡式「星巴克®太妃核果風味拿鐵咖啡」，今年也進一步上架全台7-ELEVEN超商通路，在家就能沖煮出有綿密奶泡的美味太妃核果拿鐵，輕鬆享受星巴克®咖啡的專屬耶誕的熟悉美味。

「Starbucks® at Home」星巴克節日限定系列11月4日起於各大通路發售

全系列2大口味、6款商品，11月4日起將於7-ELEVEN、全聯福利中心、家樂福、momo購物網、博客來、限定百貨櫃點、星巴克®家享咖啡體驗館等通路限量販售。

限定禮盒組皆含今年專屬的季節限定版馬克杯，以經典紅、綠色調，搭配禮物緞帶概念設計，帶出耶誕佳節的幸福滋味。圖／雀巢提供
限定禮盒組皆含今年專屬的季節限定版馬克杯，以經典紅、綠色調，搭配禮物緞帶概念設計，帶出耶誕佳節的幸福滋味。圖／雀巢提供
詢問度破表、雀巢聯手星巴克傾心打造「太妃核果拿鐵」溫暖回歸。圖／雀巢提供
詢問度破表、雀巢聯手星巴克傾心打造「太妃核果拿鐵」溫暖回歸。圖／雀巢提供

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