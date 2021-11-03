「元宇宙」風潮吹進潮流界？The North Face聯名款滿滿未來感

虛擬現實的「元宇宙（Metaverse）」概念，正在全球掀起討論熱潮，商機無限，包括facebook的母公司都更名為「Meta」立志要成為元宇宙的入口平台。而這股風潮也影響了The North Face和潮流選貨店INVINCIBLE的聯名款，呈現出具有未來感的機能裝！

從2019年開始首度合作，The North Face和潮流選貨店INVINCIBLE的聯名款，總是叫好又叫座。之前曾以其著名登山外套為發想，將攝影師Chris Noble的極地景色作品融入，創造獨家限定系列，造成廣大迴響。 今年年初，雙品牌再度攜手，還加碼邀請知名造型師長谷川昭雄共同創作，推出「The Backstreet」服飾，同樣熱賣。 進入秋冬的第三度聯名則以「METAVERSE EXPLORER」為主題，INVINCIBLE將絢麗的未來感與經典的The North Face 戶外機能服結合。

The North Face和潮流選貨店INVINCIBLE的第三度聯名，以「METAVERSE EXPLORER」為主題。圖／INVINCIBLE提供

這系列採用經典的Mountain Light Jacket衝鋒衣及Nuptse Jacket羽絨外套作為主軸，色系上也以瀰漫炫彩的霓虹多色搭配墨色。還將The North Face 的品牌Logo字體改造，並延續先前就有的招牌Half Dome Logo山巒線圖騰，配置於右手臂上。而且為了向90年代致敬，還選用特殊印刷工藝，呈現斑駁懷舊的效果。值得一提的是此次再度邀請長谷川昭雄，將其個人美學觀點來詮釋系列視覺形象，並加入更多的當代街頭文化。

The North Face和潮流選貨店INVINCIBLE的第三度聯名，以「METAVERSE EXPLORER」為主題。圖／INVINCIBLE提供

殿堂級潮牌Supreme也公布了全新聯名系列，找來合作過多次素有「版型魔術師」稱號的JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN，推出包括GORE-TEX丹寧套裝、背包、工裝、毛衣、襯衫、T恤、連帽上衣長褲套裝、帽款、毛帽和鑰匙圈等多元品項。設計概念是向過往品牌的經典單品致敬，並重現設計師Junya Watanabe最擅長的手法，除了拼接異材質之外，還對結構和輪廓有所創新。

Supreme全新聯名系列，找來合作過多次的JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN。圖／摘自Supreme官網

Supreme全新聯名系列，找來合作過多次的JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN。圖／摘自Supreme官網

The North Face與INVINCIBLE聯名系列Mountain Light Jacket衝鋒衣12,800元。

The North Face與INVINCIBLE聯名系列短袖印花上衣2,380元。圖／INVINCIBLE提供

The North Face與INVINCIBLE聯名系列長袖印花上衣4,880元。圖／INVINCIBLE提供