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「元宇宙」風潮吹進潮流界？The North Face聯名款滿滿未來感

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
The North Face和潮流選貨店INVINCIBLE的聯名款，呈現出具有未來感的機能裝！圖／INVINCIBLE提供
The North Face和潮流選貨店INVINCIBLE的聯名款，呈現出具有未來感的機能裝！圖／INVINCIBLE提供

虛擬現實的「元宇宙（Metaverse）」概念，正在全球掀起討論熱潮，商機無限，包括facebook的母公司都更名為「Meta」立志要成為元宇宙的入口平台。而這股風潮也影響了The North Face和潮流選貨店INVINCIBLE的聯名款，呈現出具有未來感的機能裝！

從2019年開始首度合作，The North Face和潮流選貨店INVINCIBLE的聯名款，總是叫好又叫座。之前曾以其著名登山外套為發想，將攝影師Chris Noble的極地景色作品融入，創造獨家限定系列，造成廣大迴響。 今年年初，雙品牌再度攜手，還加碼邀請知名造型師長谷川昭雄共同創作，推出「The Backstreet」服飾，同樣熱賣。 進入秋冬的第三度聯名則以「METAVERSE EXPLORER」為主題，INVINCIBLE將絢麗的未來感與經典的The North Face 戶外機能服結合。

The North Face和潮流選貨店INVINCIBLE的第三度聯名，以「METAVERSE EXPLORER」為主題。圖／INVINCIBLE提供
The North Face和潮流選貨店INVINCIBLE的第三度聯名，以「METAVERSE EXPLORER」為主題。圖／INVINCIBLE提供

這系列採用經典的Mountain Light Jacket衝鋒衣及Nuptse Jacket羽絨外套作為主軸，色系上也以瀰漫炫彩的霓虹多色搭配墨色。還將The North Face 的品牌Logo字體改造，並延續先前就有的招牌Half Dome Logo山巒線圖騰，配置於右手臂上。而且為了向90年代致敬，還選用特殊印刷工藝，呈現斑駁懷舊的效果。值得一提的是此次再度邀請長谷川昭雄，將其個人美學觀點來詮釋系列視覺形象，並加入更多的當代街頭文化。

The North Face和潮流選貨店INVINCIBLE的第三度聯名，以「METAVERSE EXPLORER」為主題。圖／INVINCIBLE提供
The North Face和潮流選貨店INVINCIBLE的第三度聯名，以「METAVERSE EXPLORER」為主題。圖／INVINCIBLE提供

殿堂級潮牌Supreme也公布了全新聯名系列，找來合作過多次素有「版型魔術師」稱號的JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN，推出包括GORE-TEX丹寧套裝、背包、工裝、毛衣、襯衫、T恤、連帽上衣長褲套裝、帽款、毛帽和鑰匙圈等多元品項。設計概念是向過往品牌的經典單品致敬，並重現設計師Junya Watanabe最擅長的手法，除了拼接異材質之外，還對結構和輪廓有所創新。

Supreme全新聯名系列，找來合作過多次的JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN。圖／摘自Supreme官網
Supreme全新聯名系列，找來合作過多次的JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN。圖／摘自Supreme官網

Supreme全新聯名系列，找來合作過多次的JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN。圖／摘自Supreme官網
Supreme全新聯名系列，找來合作過多次的JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN。圖／摘自Supreme官網

The North Face與INVINCIBLE聯名系列Mountain Light Jacket衝鋒衣12,800元。
The North Face與INVINCIBLE聯名系列Mountain Light Jacket衝鋒衣12,800元。

The North Face與INVINCIBLE聯名系列短袖印花上衣2,380元。圖／INVINCIBLE提供
The North Face與INVINCIBLE聯名系列短袖印花上衣2,380元。圖／INVINCIBLE提供

The North Face與INVINCIBLE聯名系列長袖印花上衣4,880元。圖／INVINCIBLE提供
The North Face與INVINCIBLE聯名系列長袖印花上衣4,880元。圖／INVINCIBLE提供

The North Face與INVINCIBLE聯名系列Nuptse Jacket羽絨外套12,800元。圖／INVINCIBLE提供
The North Face與INVINCIBLE聯名系列Nuptse Jacket羽絨外套12,800元。圖／INVINCIBLE提供

品牌 元宇宙

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