「香港美酒佳餚巡禮」開趴！最新景點、餐飲體驗全在線

步調快速、日新月異的香港，在疫情席捲全球的同時，還是有各種創意與精彩。像是首間可持續酒吧，將酪梨核變冰塊、調酒剩下的檸檬與果肉循環再造成酒精洗手液；「兵乓城」則是球室改裝的酒吧。這些都在「2021香港美酒佳餚巡禮」的線上記者會中登場，雖未聞酒香，美景與創意透過鏡頭，已讓人迷醉。

「香港美酒佳餚巡禮」被譽為世界十大國際美食美酒節之一，每每吸引萬千遊客造訪。今年將以「品味全城」為主題，展開一個月的精彩活動，除了一系列「美酒佳話On-air」線上課程，還有全城各地的實體活動；在後疫情時代，香港餐飲業仍有超過2千家新餐廳持續開幕，確實是首屈一指的美酒佳餚勝地。

台灣日前也經歷了一段深刻的居家時期，讓民眾更想念旅行的美好時光，香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示，台灣雖尚未重啟海外旅遊，但香港美酒佳餚巡禮並沒有遺忘各地的旅客，香港在疫情下，持續展現世界級的多元美酒佳餚魅力及最新美食潮流，旅客可以透過網上課程及美食美酒路線的推薦，先在網上品味香港，做為日後重啟旅遊的行程安排。

活動中，包括Penicillin酒吧的「可持續調配」雞尾酒網上大師班。Penicillin酒吧致力於永續環保，力求減廢、低碳足跡，並榮獲2021年「亞洲50最佳酒吧」的「永續酒吧獎」，像是利用剩餘食材升級再造，把薯皮製成佐酒小食、以剩餘的麵包和起士釀製成風味獨特的烈酒。此外，民眾也可在網上收看有關葡萄酒和烈酒新趨勢的一系列「美酒佳話On-air」網上直播，跟隨大師視角，線上學習最新的酒類知識。

今年活動的另一個亮點，是揉合創新思維的高級中菜體驗「中菜大師發辦」（即中式無菜單料理）。18位城中高級中菜廳的大廚突破傳統，以創意主題配合精湛的手藝，創作出獨特菜單，例如獲得米其林一星的萬豪金殿，行政總廚鄧家濠以五行（金、木、水、火和土）理論配合時令食材，推出別出心裁的「滋補五行宴」。

中環標誌性歷史建築「中環街市」，也歷經改建活化，以多元化餐飲、零售及藝文活動，提供有別於傳統菜市場的全新體驗。中環街市共有100多個以「無邊界空間」概念設計的零售或餐飲空間，涵蓋由街頭小吃至特色餐廳、本地品牌至文青小店、生活品味雜貨等，是下次旅遊香港時不能錯過的必訪地點。

想規劃香港的品酒路線？官網也不藏私地公開「品酒四大區域」。愛酒之人可以選擇「中環」路線，多間於2021年「亞洲50最佳酒吧」榜上有名的著名酒吧都聚集在此；「堅尼地城」則適合文青族群，沿著海濱或充滿在地情調的巷弄，探索各具特色的精選餐廳，邊吃邊喝邊打卡；「灣仔」及「尖沙咀」路線則分別以新舊交融的環球美食及維港景致維賣點。

來自香港，在台灣獲得米其林一星的Longtail主廚林明健(Chef Kin)說，「我年輕時曾在蘭桂坊工作，每到夜晚就能看到來自世界各國的旅客，手拿一杯調酒熱情交流或是盡興的享受品味美酒佳餚，這也是旅遊香港時最棒的體驗」。

有關「香港美酒佳餚巡禮」可查：www.discoverhongkong.com/winedinefestival。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康