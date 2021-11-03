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到新竹怎麼玩最划算？新竹老爺推住宿券告訴你

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
老爺聯合住宿券首次開放適用老爺關西球場打球，創飯店業界先例。圖／新竹老爺提供
老爺聯合住宿券首次開放適用老爺關西球場打球，創飯店業界先例。圖／新竹老爺提供

2021ITF台北國際旅展11月5日將於南港展覽館登場，為嘉惠無法到場購券的民眾，「老爺線上旅展」即日起開賣，一大亮點是人氣銷售冠軍「聯合住宿券」首次開放可至旗下關係企業「老爺關西高爾夫球場」打球，來新竹住飯店、打高爾夫一券通用，創國內飯店業界先例。

新竹老爺指出，為刺激買氣，民眾線上單筆滿1萬元可抽頂級套房住宿券，滿2萬再抽最大獎20張聯合住宿券，獎品總價值高達125萬元，可趁這一波優惠買齊飯店食宿玩樂商品，提前規畫豐富精采的國旅假期。

新竹老爺表示，國內疫情趨緩，國旅出遊及用餐需求漸增，年度最大檔「老爺線上旅展」集結旗下10家飯店推出「聯合通用券」、全新「一個人旅行券」及「飯店限定券」等三大重點商品搶客。其中，適用全台老爺的「2999元聯合住宿券」線上買20送2、買30送3，「1680元聯合餐飲券」線上買10送1、買20送2，團購折扣加上優惠效期逾1年的誘因，是每檔旅展必買的熱門商品之一。

近年新竹積極發展觀光，催生出許多網美景點及巷弄美食，想來一趟2天1夜新竹小旅行的民眾，推薦用法為持2張券享新竹老爺雙人雅緻客房一泊一食，加碼好禮2選1，可選漢堡套餐及六福村門票2張或雙人50分鐘SPA療程，搭配1張聯合餐飲券任選Le Café咖啡廳平日午餐3客、明宮粵菜廳烤鴨兩吃或中山日本料理廳原價1780+10%元會席1客，是十分超值的餐旅方案。

另一划算玩法為持1至3張聯合住宿券享老爺關西球場2至4人果嶺費，再搭新竹老爺「Le Café咖啡廳單人餐券」每張700元，即可與三五球友一日遊新竹，以迷人價格享受揮桿及大啖美食的樂趣，線上購券後可選擇實體或電子票券，即買即用最便利。優惠詳情請上新竹老爺官網查詢：https://lihi1.com/e5Be3。

近年新竹積極發展觀光，催生出許多網美景點及巷弄美食，想來一趟2天1夜新竹小旅行的民眾，推薦用法為持2張券享新竹老爺雙人雅緻客房一泊一食。圖／新竹老爺提供
近年新竹積極發展觀光，催生出許多網美景點及巷弄美食，想來一趟2天1夜新竹小旅行的民眾，推薦用法為持2張券享新竹老爺雙人雅緻客房一泊一食。圖／新竹老爺提供
新竹老爺雅緻客房。圖／新竹老爺提供
新竹老爺雅緻客房。圖／新竹老爺提供

新竹 住宿券 旅展

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