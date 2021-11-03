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僅限1天！「燒肉Like」牛五花11元、燒肉套餐111元

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
燒肉Like將於11月11日推出一系列優惠活動。圖／燒肉Like提供
燒肉Like將於11月11日推出一系列優惠活動。圖／燒肉Like提供

來自日本、主打一個人也能吃的燒肉店「燒肉Like」，將於11月11日推出回饋活動，當日任選100g以上套餐，即可以11元，加購「牛五花（50g）」；前111名顧客，還可享「牛五花套餐（200g）」優惠價111元，現省149元，陪伴民眾一起度過光棍節。

自2019年登台的「燒肉Like」，透過個人化爐具、座位的設計，讓一個人也可以輕鬆品嚐燒肉，目前在日本共有69間分店，台灣也有5間門市。延續去年舉辦的11元牛五花活動，今年隨著1111光棍節即將到來，11月11日活動當天，凡至全台燒肉Like分店，點選任一100g以上套餐，即可用「11元」，加購價值100元的「牛五花（50g）」

除此之外，11月11日當天，前111名入店用餐的民眾，可以用111元的價格，購入原價260元的「牛五花套餐（200g）」，現省149元。活動不論是單人獨享或是多人團聚皆可適用，優惠商品每人限點1盤。

套餐 日本

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