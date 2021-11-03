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麗寶線上旅展破盤開賣 麗寶福容住宿券1元起競標

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶線上旅展破盤開賣，這是今年最後一檔。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶線上旅展破盤開賣，這是今年最後一檔。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園渡假區官網商城每年11月推出線上旅展，即日起開賣，今年首度利用臉書直播起標活動，6999元的雙人住宿從1元開始喊價，麗寶線上旅展最低下殺3.6折，還有旅展全新商品卡丁9次卡首次開賣，這是今年最後一檔麗寶線上旅展。

旅展最暢銷的人氣商品「麗寶樂園渡假區饗樂券」，饗樂券票期長達一年，每張饗樂券等同於探索世界和馬拉灣門票一張、密室逃脫雙人體驗，或馳騁進口原裝單人SODI、雙人CRG卡丁車，可享用麗寶福容大飯店BUFFET或順園日式套餐；買一張饗樂券660元送渡假區百元禮券，等於平均一張560元，一次買整套5張饗樂券3300元，再加碼送7張渡假區百元禮券，等於平均一張520元。

住宿優惠好康，麗寶福容大飯店推出吃、住、玩全包的「雙人麗寶假期」6999元，包含雙人住宿一泊一食，搭配4張饗樂券，加碼再送800元渡假區禮券，從飯店步行1分鐘就能抵達Outlet與樂園；另類住宿風格，推薦入住全新賽車主題旅店，旅店緊鄰麗寶國際賽車場，近半數客房可俯瞰G2賽道風光，在房間就能直接觀賞賽車呼嘯而過，「麗寶賽車駕期」，一泊一食再送甩尾車與VR體驗，3999元。

全台最長卡丁賽道，可選擇首次在旅展登場的全新商品「卡丁九次卡」4815元，適合親朋好友揪團競速，平均每次535元。

每周四中午12點起還將有限時快閃商品登場，11月4日開賣「天空之夢或情人塔雙人搭乘券」，原價雙人700元，現在250元；11月10日與11月17日將有住宿1元起標活動，雙人住宿一泊一食挑戰最低價，可上麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店官方臉書粉絲頁，更多資訊至麗寶樂園渡假區官網查詢http://www.lihpaoresort.com，或撥聯絡電話(04)2558-2459。

麗寶線上旅展破盤開賣，這是今年最後一檔。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶線上旅展破盤開賣，這是今年最後一檔。圖／麗寶樂園渡假區提供

旅展 麗寶樂園 禮券

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