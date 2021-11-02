萊爾富雙11推門市現售 「小熊維尼與尼在一起」雙重優惠

振興五倍券刺激消費，迎接即將到來的雙11購物節與第二梯次振興五倍券領券商機，萊爾富整合線上、線下與異業資源推出超殺優惠活動。門市以「小熊維尼．與尼在一起」為主題，自11月3日至11月30日推出4款迪士尼正版授權的可愛餐具，使用紙本振興券購買指定小熊維尼商品還可享有雙重優惠：使用紙本五倍券消費滿200元並於結帳時出示會員資格，可享翻倍贈等值滿額購物金50元面額4張，還能現折11元。

萊爾富門市11月6日至11月14日推出「雙11快閃優惠」多項商品買1送1優惠，包含Hi Café中杯熱榛果拿鐵咖啡、多喝水MORE檸檬氣泡水560mL、森永牛奶糖法國鹽之花／提拉米蘇、味丹多喝水850mL微鹼性竹炭離子水等。

迎戰今年雙11檔期，萊爾富11月3日起結盟蝦皮商城推出全新上線的「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」，首波上架商品數高達上千品，3C家電、生鮮食品、冷凍調理、日用百貨、生活休閒、美妝護理、母嬰保健、飲料零食等全都有，並推出多重優惠一次拿，包括關注禮、滿額贈門市購物金、免運優惠、限量免運專區商品折價券、全賣場折價券等，還有寵物相關商品全面9折。

萊爾富預計11月下旬將於Yahoo奇摩超級商城開設「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」，即日起至11月14日於Yahoo商城推出單筆消費滿99元以上並指定萊爾富取件可享限量免運優惠、送完為止。Yahoo拍賣平台11月8日至11月11日、11月22日推出單筆消費滿99元以上、指定萊爾富取件可享免運活動，平日消費不限金額指定萊爾富取件享運費優惠45元。

歡慶雙11，萊爾富也祭出高達2千萬Hi點與會員同慶，11月3日至11月30日在Hi-Life VIP App推出兩款「萊玩遊戲」線上活動，包含可天天免費玩一次的「購物PARTY抽111點」轉盤遊戲，每日最高可抽中111 Hi點；還可使用100 Hi點進入「Mr.Buddy療癒刮刮樂」活動，就有機會刮中Buddy熊寶周邊商品，包含筆記本、馬克杯、杯套與娃娃或指定商品單件7折優惠。

Hi-Life VIP App內的「萊購物」11月3日至11月12日期間的周一至周五上午11點11分起準時開賣百款精選限量爆品，每日推出10款，雙11當天更推出高達30款的超值優惠商品，其中「萊購物」指定優惠商品最低下殺2折起。11月10日上午11點11分至11月12日首度於「萊購物」開賣Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB摺疊手機，共有絨絲白、石墨綠、幻影黑等3色，市價30,888元、萊爾富會員獨享價28,888元，活動首3日下單完成取貨贈11萬 Hi點，前11名下單並完成取貨再贈deerma德爾瑪多功能烘手吹風機Dem-GS100。

此外，萊爾富攜手全球旅遊與娛樂體驗預訂平台KLOOK、以文創質感設計好物聞名的有. 設計uDesign平台齊推異業合作優惠。11月3日至11月30日於KLOOK平台預訂高鐵國旅聯票或國光、統聯客運，單筆訂單即可獲取萊爾富全站9折優惠券；於KLOOK平台預訂國旅高鐵聯票／客運除了可享75折起優惠，KLOOK新戶首次購買高鐵聯票／客運，輸入萊爾富專屬優惠碼可再折100元，新戶下單前可於KLOOK首頁點選「帳戶」進入個人資料頁面，點選左上「優惠碼」，輸入專屬優惠碼「KLOOK過萊」，即可獲得100元折價券。