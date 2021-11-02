「忍」威士忌攜手《第一神拳》第二彈聯名對酒限量開賣

第二彈聯名對酒來了！第一彈忍（SHINOBU）與《第一神拳》聯名威士忌酒款「日本新人王一步」，於7月份甫上市時於24小時內完銷，眾所期待的第二彈聯名對酒，規劃三波段方式限量發行。

第一波段於11月3日上午11時起，在全台7-11超商透過ibon預購首賣。緊接著將展開兩波段的限量加購活動，分別為11月13日在刻之酒藏的台北、台南、高雄百貨專櫃與南港台北國際酒展11月19日至11月21日首三日，舉行限量加購活動；凡於活動期間於百貨及酒展時購買忍（SHINOBU）威士忌系列任一款，即可以加購方式購買忍（SHINOBU）X《第一神拳》聯名款對酒「伊達／一步」，並加碼贈送一對《第一神拳》聯名的威士忌品飲杯。

忍（SHINOBU）X《第一神拳》聯名酒款 選用忍（SHINOBU）調和威士忌，以嚴選自世界不同蒸餾所的優質威士忌原酒，先陳放於雪莉和波本桶中，最後在日本珍貴的水楢木桶過桶熟成。忍（SHINOBU）調和威士忌受國際大型酒款競賽多項肯定，包含IWC國際威士忌競賽2019年金牌、SFWSC舊金山世界烈酒競賽2019年金牌、IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽2019年銀牌與WSWA美國葡萄酒和烈酒批發年會2019年金牌等殊榮。

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