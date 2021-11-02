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又一間漲價！「松屋」外送主餐漲20元、配餐漲10元
漲聲不斷！近期因原物料、工資等因素，許多餐飲都紛紛調漲售價，其中來自日本的連鎖丼飯「松屋」，自11月起也針對UberEats外送平台進行價格調整，主餐價格調漲20元、單點、必選配餐則調漲10元，現場購買價則維持不變。
價格平實的「松屋」，與吉野家、sukiya並列「日本三大連鎖牛丼飯」，乃是許多民眾赴日本旅遊常吃的庶民美食，在日本累積超過千間分店。2018年時，松屋正式登台，在台提供招牌的牛肉蓋飯，還有蔥香半熟蛋牛肉飯、黃金豬排蓋飯等多種餐點。目前有西門町、芝山、行天宮等門市，而創始的一號店，則於今年8月底結束營業。
儘管松屋在日本以平價取勝，但是受到原物料成本上漲，今年9月時就已經在日本調漲一波價格，同行的吉野家也是近7年首度調整售價。本次松屋針對台灣市場，自11月起調漲UberEats產品價格，主餐調漲20元、單點與必選配餐價格調漲10元，但是「現場購買價格不變」。以特製醬漢堡排定食為例，店內價190元，UberEats則為210元；單點的豬肉味噌湯，店內價35元，UberEats則為45元。
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