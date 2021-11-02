呼叫1991年次壽星 TGI FRIDAYS慶來台30週年免費送聖代

美式餐飲龍頭品牌TGI FRIDAYS邁入來台第30週年，即日起至12月6日推出一系列週年慶活動。號召今年同為30歲的1991年壽星，凡於週年慶期間到店消費，即免費招待價值330元「島嶼微風」聖代乙份。贈送品項需酌收原價之10%服務費，且每桌限送乙份。

此外，TGI FRIDAYS以台美混血為話題，在週年慶活動期間於全台15家分店，推出6款期間限定「台灣味vs.美國味」來台30週年限定炸雞翅與1款飲品。

6款「我就台x超美式炸雞翅」當中的3款「我就台炸雞翅」，選用台灣辦桌菜「花好月圓」、經典熱炒「金沙」、台灣人最愛「麻辣」風味，佐以炸湯圓、鹹香四溢的鹹蛋、嗆辣花椒連番上陣，推出3款唰嘴又創新的台灣味炸雞翅餐點；3款「超美式炸雞翅」則選用美國人最愛的「濃起司」、品牌熱銷口味升級「田納西莎莎」，以及南美經典之作「墨西哥蒜辣」風味。

本次新品另一大亮點為獨創台美混血凍飲「台美好正」，以新鮮香蕉、草莓為基底，加上鳳梨汁和進口椰漿、紅石榴汁與碎冰，調製而成濃郁香甜的水果風味凍飲；特別加入酸甜軟糖、紅白條棉花糖、鳳梨片與台灣經典零食椰子乖乖；外表吸睛好拍、口感豐富，上桌瞬間立刻成鎂光燈「嬌」點。

秉持創新突破的品牌初衷，TGI FRIDAYS更於台北信義店重金打造「紐約地鐵車廂」，結合街頭塗鴉藝術，向紐約街頭文化致敬，預計掀起一波打卡朝聖潮。凡與TGI FRIDAYS來台30週年拍照道具或雞翅飲品拍照，上傳FB或IG限時動態，並@tgifridaystaiwan或打卡TGI FRIDAYS餐廳，即可現場獲得「小份酥炸洋蔥圈」或「地瓜條」乙份。

除獨創美食、話題打卡裝置，TGI FRIDAYS鎖定年輕族群喜好，特別設計限量「潮」周邊商品——30週年派對箱、紀念T恤，其中派對箱帶有美式硬派工具箱外型，搭配塗鴉、標語化潮流貼紙，於全台餐廳點購指定新品，即可將搶眼、設計感十足的派對箱帶回家收藏。週年紀念T恤，則結合紐約地鐵意象，於台北東區選物店Groovy Store限量販售。