進補新選擇 全聯美味堂推5款暖身湯品 200元有找超澎湃

時序進入立冬，全聯推出多樣進補好物，包括全聯調理熟食自有品牌「美味堂」也推出一系列滋補湯品，以麻油、當歸、人蔘、何首烏等藥材搭配肉品，搭配主食就是一頓澎湃養生餐，讓民眾即使零廚藝也能在家享受暖身料理。另外，喜歡料理的消費者也可選擇藥膳調理包、網路爆紅商品麻油雙菇都有限時優惠，現在買最划算。

全聯發現，台灣人愛喝湯不分季節，為了迎接即將到來的立冬時節，並解決燉補湯品備料繁瑣、烹飪耗時的痛點，全聯自即日起至12月2日期間特別推出5款進補湯品及2款主食，以切塊雞肉、鴨肉搭配各式風味湯頭為特色，且以碗裝形式方便品嘗，可微波復熱即食，能單獨當湯品，亦可依喜好煮成粥或者搭配麵食一起享用，甚至當作小火鍋湯底，變化多樣，在家輕鬆暖胃又暖心。

特別推薦冬季首選的麻油料理「麻油雞麵線盅」低溫煸香薑片，使用土雞肉加入些許藥材，以高湯煮滾，湯頭清甜，順口不油膩，內含麵線超飽足；「麻油猴頭菇」同樣以黑麻油及薑片熬煮，再加上軟嫩Q彈的猴頭菇。養生系則可選擇「帝王首烏燉雞盅」以何首烏為藥材加入嚴選土雞腿肉，湯頭超濃郁；「人蔘糯米燉雞盅」以蔘鬚熬煮，圓糯米搭配土雞腿、蒜頭等調味熬煮至雞腿肉口感軟嫩，湯頭呈現乳白色澤，滿滿人蔘香氣。「當歸藥膳鴨麵線盅」則嚴選正宗台灣土番鴨古法燉煮，放入紅麵線完美複製濃濃古早味。湯品之外，還有「麻油香菇米糕」以及11月5日即將上市的「蒸鮮紫米飯」2款主食，11月5日至12月2日，購買紫米飯搭配人蔘糯米燉雞或帝王首烏燉雞任一款，合購可折10元。