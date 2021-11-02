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「空手道小清新」文姿云變身時尚導師 指導教練擺拍穿搭帥照
在東京奧運大放異彩的「空手道小清新」文姿云，因為甜美外表，加上身高165公分堪比模特兒的好身材，讓她注定要成為時尚寵兒。從8月返台之後，文姿云各類活動邀約都不斷，也展現出運動員在比賽時的時尚面貌。私下更如同多數女孩一樣，愛買包包、逛街，培養出好品味。
同為空手道選手出身的黃昊昀任教文姿云近十年時光，除了技術指導之外更一手包辦體能與重量訓練。卸下賽場上的嚴師身份，黃昊昀也是文姿云最好的戰友，兩人互相扶持鼓勵，一起拿下首面奧運獎牌。時尚品牌plain-me看重文姿云跟指導教練黃昊昀兩人深厚的師徒情誼，便邀請他們共同拍攝全新1111形象視覺，而這也是首次合體拍攝時尚大片。 文姿云因為有著先天的身材優勢，所以許多的造型她都可以駕馭，無論是俐落的褲裝還是帶點個性的印花裙，甚至是連身運動洋裝，都能穿出屬於自己的特色。
所以，此次的形象照拍攝就顯得十分特別，而文姿云也不愧是現今最有時尚感的運動選手，穿起中性Oversized的連帽上衣、外套，都能透露比賽時的狠勁和帥氣魅力。從曝光的照片看到，指導教練黃昊昀在擺拍時則是略感生澀，但仍舊是一枚型男。畢竟在時尚這條路上，文姿云的經驗更為豐富，兩人合拍的照片裡，就能看出自然的互動，更像是黃昊昀的導師一般，讓人覺得有趣。
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