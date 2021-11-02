星二代Kaia Gerber拍大片 搶秀OMEGA星座女表「金」閃耀
星星正因為遙不可及與閃耀的光芒，凸顯了存在的可貴。瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）最早於1952年問世的星座系列（Constellation），即將在明年邁向70周年，品牌近日釋出全新形象廣告，並邀請到新世代巨星、品牌代言人凱亞蓋柏（Kaia Gerber）以空靈視覺巧妙演繹星座系列女表的經典與永恆。
身為超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）之女，Kaia Gerber天生具備了遺傳自母親的好氣質，本人散發的法式穿搭風格，更受到新一代觀眾熱愛。全新形象視覺中則巧妙捕捉到Kaia Gerber身為模特兒的專業一面，同時一款29毫米、黃金打造的星座腕表更以抽色形式出現在Kaia Gerber手上，因而格外搶眼。
歐米茄星座系列以經典的半月造型、表殼的「扣爪」及單環表帶，展現宛如星宿般的雋永設計。本次Kaia Gerber配戴上的表款則在小時時標上鑲嵌了鑽石，因而讓鑽石光芒與黃金面盤兩相輝映。動力來源則是經瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證的8701同軸擒縱大師天文台機芯，可抵抗達15,000高斯的磁力，並具備矽游絲材質的無卡度游絲擺輪，以及18K Sedna™金擺輪及橋板。面盤中12點鐘方向草寫的Constellation字樣與立體的OMEGA Logo，除了喚醒人們對星座系列的情感與記憶，也一如Kaia Gerber與母親皆為OMEGA品牌代言人的深邃羈絆，將優雅與美好時光，代代相傳。
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