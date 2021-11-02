星二代Kaia Gerber拍大片 搶秀OMEGA星座女表「金」閃耀

星星正因為遙不可及與閃耀的光芒，凸顯了存在的可貴。瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）最早於1952年問世的星座系列（Constellation），即將在明年邁向70周年，品牌近日釋出全新形象廣告，並邀請到新世代巨星、品牌代言人凱亞蓋柏（Kaia Gerber）以空靈視覺巧妙演繹星座系列女表的經典與永恆。

身為超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）之女，Kaia Gerber天生具備了遺傳自母親的好氣質，本人散發的法式穿搭風格，更受到新一代觀眾熱愛。全新形象視覺中則巧妙捕捉到Kaia Gerber身為模特兒的專業一面，同時一款29毫米、黃金打造的星座腕表更以抽色形式出現在Kaia Gerber手上，因而格外搶眼。