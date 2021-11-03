五倍券最優加碼這樣選! 限時入手居家影院級設備 盡享海內外最夯影集「機」不可失

隨著11月迪士尼Disney+串流服務確定登台的計畫，台灣觀眾收看版圖將更加擴展，包含全球知名平台Netflix、Amazon、Apple TV+，再加上myVideo、CATCHPLAY、friDAY及LiTV等擁有豐富台灣本土影音作品的熱門串流選擇，各具特色的節目即將攻佔每位影迷的待看片單！而享受完美觀影體驗的第一步，就是準備好一台支援所有人氣串流影音平台的大尺寸Sony BRAVIA 機種，搭配期間限定的振興五倍券加碼回饋，最高可享萬元優惠，把握此時入手滿足全家人觀看需求的新成員，一機網羅最新話題影集、熱門漫威系列、經典吉卜力動畫或是日韓綜藝等節目，坐在家中就能透過影院級的品質大飽眼福、超人氣片單即刻追起來！

五倍券加碼限時強檔推薦 影院級居家娛樂一次到位想要享受居家影院級體驗，首要關鍵就是栩栩如生的畫質，Sony 最新BRAVIA XR 系列採用獨家開發的XR 影像處理器，具備超越AI的先進技術，可模擬人腦即時高效處理影片資訊，突顯符合人眼觀看的影像焦點，不僅能強化畫質，更可以發揮LED或OLED面板最佳特性，呈現生動的視覺效果，讓喜愛追劇的影迷體驗更升級的享受，不僅觀看最新電影、動畫或是影集時能更加身歷其境，重溫經典的片單更將有耳目一新的驚喜：透過增強影像和細緻的明暗對比，將忠實呈現符合作品原創的品質，展現更多細節與層次，彷彿解鎖影片裡深藏的彩蛋內容！一位消費者現場試看了熟悉的蜘蛛人電影以及王冠影集片段，對於更立體的場景細節感到十分驚訝並表示：「簡直像是看了另一部更精采的作品一樣！」

購機首選: 大尺寸螢幕重現逼真影像 x智慧模擬3D環繞音場Sony BRAVIA XR系列除了出色的影像之外，還具備更「聲」級的音效水準，不需要額外配備吸頂或向上發聲揚聲器，就能將播放內容升級為3D環繞音效；OLED 系列還採用獨特的平面聲場進階版技術，讓整個螢幕變成揚聲器，讓聲音和影像的搭配更完美一致，無論是角色口白或是精彩的特效，都能加以優化打造影音合一的立體效果！另外，為了傳遞更沉浸式的視覺享受，Sony BRAVIA XR系列推出55~85吋等大尺寸螢幕選擇，能符合各種居家空間和收視喜好，一秒刷新感官想像，身歷其境精彩的影像故事之中！

最受歡迎的Google TV 使用者介面 開口搜尋超強影音娛樂 一鍵隨點即看 BRAVIA XR系列採用最新的Google TV 系統，不只更新了更符合用戶喜好的操作介面，相較其他智慧電視系統也具備更豐富的應用程式頻道下載資源，除了內建Netflix、Apple TV應用程式， 目前市面上所有熱門的串流平台皆可輕鬆下載，擴充全方位的收視享受；全新遙控器也具備便利的快捷按鈕，一鍵就能啟動人氣影音平台，快速接續收看喜歡的內容！XR全系列也支援中文語音搜尋，只要開口就可以即時找到想要的內容；加上支援Chromecast built-in 以及Apple AirPlay 2，手機上的畫面也可以快速地投放到大螢幕上，用最佳視覺品質與家人朋友分享！

Sony BRAVIA獨家加碼: 全新PS5專屬功能 加倍升級遊戲娛樂體驗!如何挑選一台滿分的電視/顯示器？ 除了滿足各類影迷的極致需求之外，Sony BRAVIA XR 更是遊戲玩家的首選：符合官方「 Perfect for PlayStation®5 」推薦，具備針對PS5 所推出的HDR自動色調對應及自動畫質對應模式兩項功能(預計2021.1月底透過韌體更新支援)，不僅可呈現更生動逼真的遊戲場景，也能自動轉換為「遊戲模式」以最小化輸入延遲；加上支援HDMI 2.1能傳輸流暢清晰的4K 120fps影像(搭配相容的PS5遊戲)，實現絕佳的流暢遊戲體驗，一機具備滿足所有家庭成員需求的全方位功能，讓購買的價值更加倍！

圖／Sony BRAVIA 提供

即日起至2021.11.21止，只要使用振興五倍券購買BRAVIA OLED/LED全新系列指定機種，最高可現折10,000元；同時再加送最高達5,000元的超商購物金，以及熱門影音平台免費體驗方案！年度最超值的購機方案大方送，即刻入手滿足期待已久的心願清單！活動詳情請參考:https://bit.ly/3BDkC6Q