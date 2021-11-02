全家便利商店聯名盛典！「大戶屋、鮮乳坊」推秋冬鮮食

天氣轉涼，消費者對濃郁系口味美食需求攀升，全家便利商店首次攜手日式定食品牌「大戶屋」，以店內招牌醬料黑醋醬、鹽麴、味噌為元素，開發季節限定的鍋物、便當、湯麵等鮮食，還有人氣甜點「黑糖蕨餅」，更因應宅居自煮需求推出冷凍料理包，線上線下共推出10款。同時全家便利商店再度與「鮮乳坊」攜手，將安心鮮乳入料，製成泡芙、麵包、饅頭、甜點等商品，更首次跨界鹹食推出「海鮮明太子風奶香義大利麵」。

全家便利商店與「大戶屋」攜手耗時半年研發，選用日本直輸的獨家醬料黑醋醬、鹽麴、八丁味噌為元素，開發出7款跨品類鮮食，以及線上3款冷凍料理包。門市首波11月3日起推出「炙燒鹽麴鯖魚飯糰」、「八丁味噌豬排烏龍麵」、「雞肉什錦燴黑醋便當」、「黑糖蕨餅」，其中「雞肉什錦燴黑醋便當」是「大戶屋」店內人氣餐點，使用獨門特調黑醋醬，搭配以龍田醬汁醃漬的厚實腿排，再以烤蔬菜加以點綴，售價150元；「黑糖蕨餅」使用黑糖製作的Q彈蕨餅，搭配黃豆粉、沖繩黑糖蜜，售價49元。11月10日起再推出「牛肉壽喜燒風味鍋」、「八丁味噌豬排三明治」、「大口香蔥鹽麴雞腿飯糰」，天冷吃鍋最適合，「牛肉壽喜燒風味鍋」以醬油、柴魚等調味出日式壽喜燒風味湯底，搭配醬炒牛肉、寬粉、唐辛子豆腐等豐富配料，呈現道地日式鍋物，售價109元。

11月3日至11月16日購買「大戶屋」聯名鮮食加10元就可獲得伊藤園指定茶飲一罐，可任選「伊藤園綠茶」、「伊藤園濃味綠茶」、「伊藤園麥茶」；11月3日至11月30日加碼贈送大戶屋內用優惠，到餐廳內用定食／蓋飯一份，即可免費獲贈炸雞塊一份與紅茶一杯，價值190元，兌換期限至12月31日。

因應民眾在家自煮需求提高，全家便利商店在「全+1」LINE社群電商平台販售「大戶屋」店內經典餐點的冷凍料理包「雞肉什錦燴黑醋」、「牛肉壽喜燒」、「鯖魚甘露煮」，售價89元起，11月3日「全+1」中午12點準時推播。

此外，全家便利商店與長期合作的「鮮乳坊」再度聯手，將優質安心的鮮乳入料製成各種鮮食產品，包含泡芙、麵包、蒸箱甜點及義大利麵，即日起陸續登場。首次跨足鹹食商品推出「海鮮明太子風奶香義大利麵」，在清炒醬汁中加入鮮乳坊鮮乳，每一口都散發奶香，售價89元，11月3日正式開賣；首波還有「起司牛奶麵包」、「鮮乳泡芙」、「鮮乳可可雙色饅頭」，加入鮮乳坊單一乳源鮮乳，增添濃郁口感，饅頭上還有招牌乳牛標示。

11月10日起第二波推出「鮮乳起司雙色饅頭」、「核果奶露麵包」、「雞蛋牛奶捲」，麵包商品選用嘉明鮮乳製成奶霜，同時散發濃郁蛋香，保留最真實天然的風味，售價35元；11月17日則推出「鮮乳捲蛋糕」，用乳牛花紋的特色蛋糕體，加入鮮乳內餡，在外型與口感上巧妙結合，售價42元。同步持續熱賣的還有「鮮乳坊小農牛奶霜淇淋」、「鮮乳坊小農拿鐵」、「香濃牛奶好棒棒」等商品。