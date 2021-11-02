80年代設計文青風回歸 還不快來重新了解它

1980年代，一群義大利家具設計師們，聚集在一起聽著Bob Dylan的經典金曲，卻意外催生出蜚聲國際的「孟菲斯風格（Memphis Style）」。這是為了向當時蔚為流行的極簡主義宣戰，於是成就了這個不受拘束的創意美學運動，更是一個設計流派。而那群設計師們也因此成立了「孟菲斯小組」，為首的便是被譽為20世紀設計界極具影響力的人物之一的埃托索特薩斯（Ettore Sottsass）。

孟菲斯風格特色就是打破規律，有著鮮豔色彩，以及幾何元素組成。其美學概念繼承了現代主義的簡約，但玩轉出截然不同的風格，著重線條與幾何圖案帶來的跳躍感與韻律感。因此時常在80年代的傢俱設計、空間裝潢中，看到孟菲斯風格，而這當時紅極一時的流派，也在復古風興盛的現在，重新被討論；更有人認為相對於極簡風，根本就是「設計文青風」。而天梭表（TISSOT）也跟隨流行脈動，推出Heritage Memphis限量版腕表，重現80年代的設計浪潮。

天梭表Heritage Memphis限量版女表，精鋼表殼，全球限量1,700只，12,000元。圖／TISSOT提供

因為早在1988年，TISSOT便與埃托索特薩斯確立了合作關係，也曾設計出一款十分孟菲斯風格的Sottsass表款。而為向孟菲斯運動誕生40周年致敬，TISSOT於是援用了1988年的部分經典元素，結合現代功能，讓嶄新的Heritage Memphis限量版腕表，有了承先啟後的意義。腕表為圓型，底蓋和表圈都採用了斜面設計；沒有錶耳，由套在表殼上的圓弧元素作為連接表帶的附件。時標採用了粗體柱狀，對比鮮明，秒針不再是針，而圓圈中一個圓點。底蓋還飾有幾何形狀的圖案，都呼應著孟菲斯的裝飾元素。

天梭表Heritage Memphis限量版腕表，精鋼表殼，全球限量3,000只，12,700元。圖／TISSOT提供

天梭表Heritage Memphis限量版女表，精鋼表殼，全球限量1,700只，12,000元。圖／TISSOT提供

1988年的天梭表Sottsass腕表。圖／TISSOT提供