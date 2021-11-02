快訊

撤出？雅虎宣布停止在中國大陸的產品及服務

下班注意！北捷文湖線出現異常 辛亥至動物園站停駛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

80年代設計文青風回歸 還不快來重新了解它

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
天梭表跟隨流行脈動，推出Heritage Memphis限量版腕表，重現80年代的設計浪潮。 圖／TISSOT提供
天梭表跟隨流行脈動，推出Heritage Memphis限量版腕表，重現80年代的設計浪潮。 圖／TISSOT提供

1980年代，一群義大利家具設計師們，聚集在一起聽著Bob Dylan的經典金曲，卻意外催生出蜚聲國際的「孟菲斯風格（Memphis Style）」。這是為了向當時蔚為流行的極簡主義宣戰，於是成就了這個不受拘束的創意美學運動，更是一個設計流派。而那群設計師們也因此成立了「孟菲斯小組」，為首的便是被譽為20世紀設計界極具影響力的人物之一的埃托索特薩斯（Ettore Sottsass）。

孟菲斯風格特色就是打破規律，有著鮮豔色彩，以及幾何元素組成。其美學概念繼承了現代主義的簡約，但玩轉出截然不同的風格，著重線條與幾何圖案帶來的跳躍感與韻律感。因此時常在80年代的傢俱設計、空間裝潢中，看到孟菲斯風格，而這當時紅極一時的流派，也在復古風興盛的現在，重新被討論；更有人認為相對於極簡風，根本就是「設計文青風」。而天梭表（TISSOT）也跟隨流行脈動，推出Heritage Memphis限量版腕表，重現80年代的設計浪潮。

天梭表Heritage Memphis限量版女表，精鋼表殼，全球限量1,700只，12,000元。圖／TISSOT提供
天梭表Heritage Memphis限量版女表，精鋼表殼，全球限量1,700只，12,000元。圖／TISSOT提供

因為早在1988年，TISSOT便與埃托索特薩斯確立了合作關係，也曾設計出一款十分孟菲斯風格的Sottsass表款。而為向孟菲斯運動誕生40周年致敬，TISSOT於是援用了1988年的部分經典元素，結合現代功能，讓嶄新的Heritage Memphis限量版腕表，有了承先啟後的意義。腕表為圓型，底蓋和表圈都採用了斜面設計；沒有錶耳，由套在表殼上的圓弧元素作為連接表帶的附件。時標採用了粗體柱狀，對比鮮明，秒針不再是針，而圓圈中一個圓點。底蓋還飾有幾何形狀的圖案，都呼應著孟菲斯的裝飾元素。

天梭表Heritage Memphis限量版腕表，精鋼表殼，全球限量3,000只，12,700元。圖／TISSOT提供
天梭表Heritage Memphis限量版腕表，精鋼表殼，全球限量3,000只，12,700元。圖／TISSOT提供

天梭表Heritage Memphis限量版女表，精鋼表殼，全球限量1,700只，12,000元。圖／TISSOT提供
天梭表Heritage Memphis限量版女表，精鋼表殼，全球限量1,700只，12,000元。圖／TISSOT提供

1988年的天梭表Sottsass腕表。圖／TISSOT提供
1988年的天梭表Sottsass腕表。圖／TISSOT提供

天梭表Heritage Memphis限量版腕表，精鋼表殼，全球限量2,500只，12,500元。圖／TISSOT提供
天梭表Heritage Memphis限量版腕表，精鋼表殼，全球限量2,500只，12,500元。圖／TISSOT提供

腕表 義大利

延伸閱讀

向冒險精神致敬！入冬想裝帥少了這一款怎麼「型」？

賞寶格麗表 楊謹華著迷Serpenti、吳慷仁愛上三問美聲

Amanda Seyfried巧秀積家Reverso腕表 方正有個性

要求禁止反墮胎法 美司法部將德州告上最高法院

相關新聞

星二代Kaia Gerber拍大片搶秀OMEGA星座女表「金」閃耀

星星正因為遙不可及與閃耀的光芒，凸顯了存在的可貴。瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）最早於1952年問世的星座系列（C...

解決3C育兒靠這台 全新升級旗艦機首次於募資平台預購

3C育兒問題嚴重，從牙牙學語的幼兒到學齡的兒童，過度使用父母手機造成的骨骼及視力影響甚遠，教育部108學年度統計，全台小學生近視人數高達50萬人。多數父母都意識到此危害，卻不知道如何讓孩子在安全的狀況下玩樂、學習。

全家便利商店聯名盛典！「大戶屋、鮮乳坊」推秋冬鮮食

天氣轉涼，消費者對濃郁系口味美食需求攀升，全家便利商店首次攜手日式定食品牌「大戶屋」，以店內招牌醬料黑醋醬、鹽麴、味噌為...

慶teamLab未來遊樂園開展好評不斷！全台「日出茶太」憑票現折15元即起開喝

主辦單位聯合數位文創為回饋更多福利給展覽購票者，特別攜手橫跨全球六大洲、五十個國家與地區的國際茶飲品牌「日出茶太」，除提供多樣化新鮮美味茶飲給消費者外，也鼓勵大家FUN玩生活，凡即日起至11月15日於日出茶太憑票可享太極厚茶拿鐵現折$15元，每張票限購買乙杯。

80年代設計文青風回歸 還不快來重新了解它

1980年代，一群義大利家具設計師們，聚集在一起聽著Bob Dylan的經典金曲，卻意外催生出蜚聲國際的「孟菲斯風格（M...

2022年初開幕！台南三井OUTLET進駐餐飲名單曝光

三井不動產集團在南台灣首座MITSUI OUTLET PARK台南，工程進入最後階段，第一階段規劃約180店，預計202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。