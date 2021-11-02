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2022年初開幕！台南三井OUTLET進駐餐飲名單曝光

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
MITSUI OUTLET PARK台南第一階段規劃約有180店，預計2022年初開幕。圖／三井不動產集團提供
MITSUI OUTLET PARK台南第一階段規劃約有180店，預計2022年初開幕。圖／三井不動產集團提供

三井不動產集團在南台灣首座MITSUI OUTLET PARK台南，工程進入最後階段，第一階段規劃約180店，預計2022年初開幕，加上第二階段預定2025年開幕可望達到約230店。進入美食之都台南前，今日MITSUI OUTLET PARK台南率先公布即將進駐的餐飲品牌名單。

MITSUI OUTLET PARK台南主題餐廳規劃共計超過20家，包括：台南在地老店阿霞飯店新店型「ASHA」、台南當地港式茶點「聚豐樓」、首次進軍南台灣的迴轉壽司「合点壽司がってん寿司」、「京都勝牛」炸牛排、日本和牛涮涮鍋「但馬屋」、獲得新加坡米其林推薦的鰻魚專賣店「三河中川屋」、「伊勢路勝勢日式豬排」、「Suage北海道湯咖哩」等，以及泰國料理「Nara Thai Cuisine」，燒肉居酒屋「乾杯」等。

另外還有首次進軍台灣的日本食堂料理「銀座羅豚食堂」、還有首次前進南部的和定食「彌生軒」、日本關西老字號「鶴橋風月大阪燒」、首次進駐商場的「京都柚子豚骨拉麵研究中心」、日本半自助式炙熱燒烤牛排「橫濱牛排」等等，以及港式點心「點點心」、義式「薄多義」、韓式「高麗園」等。

美食廣場共計15家，像是日本名古屋美食雞肉專賣店「雞三和」、新加坡美食「張記海南雞飯」首次進軍南台灣，首次進駐商場的韓式烤肉「韓國食堂菜豚屋」、以及「金子半之助」、「宮武讚歧烏龍」以及新型態的「銀座宮下牛壽喜屋」等。另外，也引進台灣在地美食品牌，包括有嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」以新業態首次進駐商場、40年的高雄碳燒肉燥飯老店「碳呷郎」、台南在地漢堡店「之堡」等。另外還有台南在地豆花名店「同記安平豆花」。

輕食及伴手禮專賣店則有「beard papa′s」泡芙，首次在南台灣展店的日本麵包「DONQ(Mini One)」等日系輕食甜品之外，還有台南在地「Mochi Mochi鬆餅屋」、連鎖咖啡「STARBUCKS」、台灣伴手禮名店「郭元益」、台南伴手禮店「府城市集」、全球人氣巧克力專賣店「GODIVA」等。

另外，MITSUI OUTLET PARK台中港二期擴大計畫已近完工，預定將於2021年底開幕。

Suage北海道湯咖哩台南首發店將進駐MITSUI OUTLET PARK台南。圖／Suage北海道湯咖哩提供
Suage北海道湯咖哩台南首發店將進駐MITSUI OUTLET PARK台南。圖／Suage北海道湯咖哩提供
合點壽司台南首發店將進駐MITSUI OUTLET PARK台南。圖／摘自合點壽司粉專
合點壽司台南首發店將進駐MITSUI OUTLET PARK台南。圖／摘自合點壽司粉專
嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」以新業態首次進駐商場。圖／摘自林聰明砂鍋魚頭粉專
嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」以新業態首次進駐商場。圖／摘自林聰明砂鍋魚頭粉專

台南 日本和牛

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