限時5天！7-11門市「振興經濟日」指定商品任選3件75折、CITY指定飲品買1送1

看準雙11購物潮，7-ELEVEN首次整合i預購、OPEN POINT、外送、6,200家門市等線上線下資源，打造全通路雙11優惠，實體門市自11月3日至11月7日限時5天率先起跑「振興經濟日」活動，推吹指定商品任選3件75折、CITY指定飲品買1送1等爆殺優惠；搭配指定信用卡或最高放大5倍的「振興隨取卡」，最低下殺37折。i預購平台則自11月4日至11月12日推出「雙11一起+1」活動，指定商品最高現賺22%。

7-ELEVEN搶攻雙11就近買商機，11月3日至11月7日限時5天，門市超過上萬支指定商品任選2件79折、3件75折優惠，包括飲料、零食、餅乾等都在優惠中；CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY CAFE大杯荷包蛋美式咖啡、CITY CAFE大杯荷包蛋拿鐵咖啡、CITY TEA現萃茶經典純奶茶、CITY TEA現萃茶四季春青茶、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶、哈根達斯果仁咖啡冰沙、哈根達斯莓好拿鐵冰沙等CITY系列指定飲品可享買1送1；單筆消費滿600元，搭配指定信用卡結帳最高立折150元（相當於再享75折優惠）。或是持最高回饋高達36%的振興隨取卡優惠組結帳相當於再享73折優惠，以大杯美式咖啡為例，活動期間買1送1，使用指定信用卡結帳滿600元再立折150元，每杯等於不到17元。

此外，「OPEN POINT行動隨時取」11月3日至11月7日同步推出限量優惠，CITY CAFE濃萃美式咖啡買11送7、現省300元，限量10萬組，每會員限購4組；CITY CAFE濃萃拿鐵買11送5、現省300元，限量10萬組，每會員限購4組；CITY TEA現萃茶經典純奶茶／四季春奶青任選買11送5、每組現省250元組，限量3萬組，每會員限購4組，限販售現萃茶門市兌換；CITY PEARL 冰黑糖珍珠燕麥奶買11送5、現省375元，限量3萬組，每會員限購4組。另有飲料、糖果、零食等多項商品組合優惠，隨買隨用還能轉贈親友。

雙11不必出門就能買爆，7-ELEVEN以i預購平台、OPEN POINT、外送推出超殺線上優惠。i預購平台11月4日至11月12日推出「雙11一起+1」活動，精選3C家電、專櫃美妝保養、精品包表等上百支商品祭出限時限量2折起優惠，除了購買指定商品消費滿1,111元可享11% OPEN PONT點數超值回饋之外，部分商品再加碼11%，最高現賺22%。首推Dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖空氣清淨機HP07特價19,900元，再享22%OPEN PONT點數回饋，等於現賺4,378元；另有SK-II青春露330ml（限量加大版）特價4,999元，再回饋近550點OPENPONT點數。

OPEN POINT App專為1,350萬OPEN POINT會員推出雙11獨享點數限量兌換、咖啡優惠活動，自11月11日上午11點起開啟OPEN POINT App，即可以10～29點OPEN POINT免費兌換近20款超人氣限量餅乾、糖果、冰品等，包括以11點就能免費兌換限量1,111組的整串衛生紙、指定CITY系列飲品最低61折起等限時限量優惠。