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7-ELEVEN千萬會員最愛服務是它！免費賺回饋、年吸引7億人次使用

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
根據7-ELEVEN觀察，OPEN POINT App發票日誌的人氣逐月高漲，已名列會員使用的TOP5功能之一。圖／7-ELEVEN提供
根據7-ELEVEN觀察，OPEN POINT App發票日誌的人氣逐月高漲，已名列會員使用的TOP5功能之一。圖／7-ELEVEN提供

數位化消費型態已成生活日常，根據7-ELEVEN觀察，OPEN POINT App服務自2014年推出以來持續創新、升級，多樣化服務已圈粉1,350萬國人使用，近一年來在會員最愛、經常使用的服務之中，發票日誌的人氣逐月高漲，已名列OPEN POINT App會員使用的TOP5功能之一，提供多元行動支付綁定會員載具、跨通路消費累點與存發票、自動對獎、中獎推播通知等多功能電子發票管理服務，更串聯超過6,200家7-ELEVEN門市提供千元以下中獎發票兌獎服務與加碼回饋，打造在地最大的O2O發票服務平台。

近年來雲端管理發票成為許多業者積極推動的服務，更吸引許多新創公司投入，7-ELEVEN超前部屬、首創零售通路作法，自2020年7月自創OPEN POINT App發票日誌服務，服務累積至今已吸引超過7億人次使用、更協助對中超過12億元獎金，以會員載具結合市場上主流的6大行動支付工具提供綁定服務，包含OPEN錢包、icash Pay、街口支付、LINE Pay、橘子支付、悠遊付等，方便消費者到7-ELEVEN購物結帳時一次完成支付、累點、存發票3大購物流程，省時又便利。

不僅如此，OPEN POINT App會員條碼也能跨通路到康是美、統一精工、統一時代百貨、高雄夢時代百貨等通路消費存入發票日誌，享有貼心的自動對獎、中獎推播服務，目前已養成超過400萬名忠誠粉絲使用，預計年底前持續擴大與支付、通路業者合作，成為消費者倚賴的生活服務平台。

最新一期中獎發票即將於11月25日開獎，為鼓勵消費者多加使用OPEN POINT App發票日誌，即日起至12月31日首次使用OPEN POINT App發票日誌綁定財政部統一發票兌獎手機條碼，可獲得20點OPEN POINT（每月限量送出100萬點OPEN POINT，送完為止）；此外，持1,000元（含）以下中獎發票到7-ELEVEN門市兌換商品，加碼10%回饋外再加贈一包衛生紙。

為鼓勵消費者多加使用OPEN POINT App發票日誌，即日起至12月31日首次使用OPEN POINT App發票日誌綁定財政部統一發票兌獎手機條碼，可獲得限量OPEN POINT回饋。圖／7-ELEVEN提供
為鼓勵消費者多加使用OPEN POINT App發票日誌，即日起至12月31日首次使用OPEN POINT App發票日誌綁定財政部統一發票兌獎手機條碼，可獲得限量OPEN POINT回饋。圖／7-ELEVEN提供

統一發票 統一時代百貨

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