7-ELEVEN千萬會員最愛服務是它！免費賺回饋、年吸引7億人次使用

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近年來雲端管理發票成為許多業者積極推動的服務，更吸引許多新創公司投入，7-ELEVEN超前部屬、首創零售通路作法，自2020年7月自創OPEN POINT App發票日誌服務，服務累積至今已吸引超過7億人次使用、更協助對中超過12億元獎金，以會員載具結合市場上主流的6大行動支付工具提供綁定服務，包含OPEN錢包、icash Pay、街口支付、LINE Pay、橘子支付、悠遊付等，方便消費者到7-ELEVEN購物結帳時一次完成支付、累點、存發票3大購物流程，省時又便利。

不僅如此，OPEN POINT App會員條碼也能跨通路到康是美、統一精工、統一時代百貨、高雄夢時代百貨等通路消費存入發票日誌，享有貼心的自動對獎、中獎推播服務，目前已養成超過400萬名忠誠粉絲使用，預計年底前持續擴大與支付、通路業者合作，成為消費者倚賴的生活服務平台。