義式小夥伴殺到！萬寶龍X法拉利 全新書寫工具火紅熱情

文靜與動感、內斂與外顯,能否擁有共同的風格願景?萬寶龍(Montblanc)繼去年與倍耐力合作後,今年繼續擴張在奢華領域的版圖,與義大利奢華跑車法拉利(FERRARI)宣布結盟,並推出全新「著名人物書寫工具」系列,向法拉利創辦人恩佐法拉利(Enzo Ferrari)致意。

日前舉辦的全球發表會選址於Enzo Ferrari的誕生地、義大利摩德納(Modena)舉辦,萬寶龍全球執行長Nicolas Baretzki表示,雖然兩造一者源起於書寫文化、一者和賽車藝術相關,但「但兩家企業都將創新、設計與性能深植於自己的DNA中,此次合作是要在未來幾年讓這些特質發光發熱,創造能夠激勵他人的產品」。

主打的著名人物系列恩佐法拉利特別版書寫工具,是以樹脂製作了筆蓋與筆身,同時再將Enzo Ferrari的出生日期、他在1923年首次賽車奪冠的日期鐫刻在筆尾,呼喚了往昔的榮光。頂部則飾有以黃色樹脂製作的萬寶龍品牌標誌,其中黃色也是Enzo Ferrari出生地摩德納市的代表,並鑲嵌在猶如汽車引擎蓋的金屬格紋內。金屬鍍釕筆夾再有一行「你無法用言語形容熱情,你只能『活出』熱情(You cannot describe passion, you can only live it.)」,是來自Enzo Ferrari的名言。筆蓋背面則有法拉利傳奇的「躍馬」圖騰,該系列共有鋼珠筆、原子筆與筆尖為Au585純金鍍銠的鋼筆,入門價約自27,500元至35,200元不等。