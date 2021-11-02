義式小夥伴殺到！萬寶龍X法拉利 全新書寫工具火紅熱情

文靜與動感、內斂與外顯，能否擁有共同的風格願景？萬寶龍（Montblanc）繼去年與倍耐力合作後，今年繼續擴張在奢華領域的版圖，與義大利奢華跑車法拉利（FERRARI）宣布結盟，並推出全新「著名人物書寫工具」系列，向法拉利創辦人恩佐法拉利（Enzo Ferrari）致意。

日前舉辦的全球發表會選址於Enzo Ferrari的誕生地、義大利摩德納（Modena）舉辦，萬寶龍全球執行長Nicolas Baretzki表示，雖然兩造一者源起於書寫文化、一者和賽車藝術相關，但「但兩家企業都將創新、設計與性能深植於自己的DNA中，此次合作是要在未來幾年讓這些特質發光發熱，創造能夠激勵他人的產品」。

主打的著名人物系列恩佐法拉利特別版書寫工具，是以樹脂製作了筆蓋與筆身，同時再將Enzo Ferrari的出生日期、他在1923年首次賽車奪冠的日期鐫刻在筆尾，呼喚了往昔的榮光。頂部則飾有以黃色樹脂製作的萬寶龍品牌標誌，其中黃色也是Enzo Ferrari出生地摩德納市的代表，並鑲嵌在猶如汽車引擎蓋的金屬格紋內。金屬鍍釕筆夾再有一行「你無法用言語形容熱情，你只能『活出』熱情（You cannot describe passion, you can only live it.）」，是來自Enzo Ferrari的名言。筆蓋背面則有法拉利傳奇的「躍馬」圖騰，該系列共有鋼珠筆、原子筆與筆尖為Au585純金鍍銠的鋼筆，入門價約自27,500元至35,200元不等。