快訊

世新中文系擬改名救招生 引發師生反彈暫緩

影／新北警方攔截圍捕亮槍汽車 赫見王金平坐在車內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

義式小夥伴殺到！萬寶龍X法拉利 全新書寫工具火紅熱情

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
書寫工具的頂部再飾有黃色樹脂製作的萬寶龍品牌標誌，黃色也是Enzo Ferrari出生地、摩德納市的代表。圖 / 萬寶龍提供
書寫工具的頂部再飾有黃色樹脂製作的萬寶龍品牌標誌，黃色也是Enzo Ferrari出生地、摩德納市的代表。圖 / 萬寶龍提供

文靜與動感、內斂與外顯，能否擁有共同的風格願景？萬寶龍（Montblanc）繼去年與倍耐力合作後，今年繼續擴張在奢華領域的版圖，與義大利奢華跑車法拉利（FERRARI）宣布結盟，並推出全新「著名人物書寫工具」系列，向法拉利創辦人恩佐法拉利（Enzo Ferrari）致意。

日前舉辦的全球發表會選址於Enzo Ferrari的誕生地、義大利摩德納（Modena）舉辦，萬寶龍全球執行長Nicolas Baretzki表示，雖然兩造一者源起於書寫文化、一者和賽車藝術相關，但「但兩家企業都將創新、設計與性能深植於自己的DNA中，此次合作是要在未來幾年讓這些特質發光發熱，創造能夠激勵他人的產品」。

主打的著名人物系列恩佐法拉利特別版書寫工具，是以樹脂製作了筆蓋與筆身，同時再將Enzo Ferrari的出生日期、他在1923年首次賽車奪冠的日期鐫刻在筆尾，呼喚了往昔的榮光。頂部則飾有以黃色樹脂製作的萬寶龍品牌標誌，其中黃色也是Enzo Ferrari出生地摩德納市的代表，並鑲嵌在猶如汽車引擎蓋的金屬格紋內。金屬鍍釕筆夾再有一行「你無法用言語形容熱情，你只能『活出』熱情（You cannot describe passion, you can only live it.）」，是來自Enzo Ferrari的名言。筆蓋背面則有法拉利傳奇的「躍馬」圖騰，該系列共有鋼珠筆、原子筆與筆尖為Au585純金鍍銠的鋼筆，入門價約自27,500元至35,200元不等。

追求限量？同主題再有一只名人系列恩佐法拉利限量版98鋼筆，其筆蓋與筆身以手工噴塗義大利賽車和車手的專用色彩賽車紅（Rosso Corsa）亮漆，筆夾每側則有代表法拉利V12引擎的六條線。而一旦轉動筆尾為鋼筆注入墨水，可窺看筆身內部的特別機制將展現以黃金製作的躍馬標誌，像是為油箱注入汽油以驅動強大的動力與熱情，蓄勢待發。全球限量98款，訂價則約109萬9,500元。

萬寶著名人物系列恩佐法拉利特別版鋼筆，筆尖並刻有被稱為「Pilota」的250 GTO車款的車輪，35,200元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶著名人物系列恩佐法拉利特別版鋼筆，筆尖並刻有被稱為「Pilota」的250 GTO車款的車輪，35,200元。圖 / 萬寶龍提供
全球發表記者會上，（由左至右）法拉利總裁Benedetto Vigna、萬寶龍總裁Nicolas Baretzki和法拉利首席品牌多元化總監Nicola Boari，一同於現場留影。圖 / 萬寶龍提供
全球發表記者會上，（由左至右）法拉利總裁Benedetto Vigna、萬寶龍總裁Nicolas Baretzki和法拉利首席品牌多元化總監Nicola Boari，一同於現場留影。圖 / 萬寶龍提供
火紅色的鮮豔與熱情，幾乎與義大利、賽車、法拉利，劃上了等號。圖 / 萬寶龍提供
火紅色的鮮豔與熱情，幾乎與義大利、賽車、法拉利，劃上了等號。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍宣布與法拉利結盟，並發表全新書寫工具，將兩造創新、設計與性能的DNA，擦出嶄新火花。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍宣布與法拉利結盟，並發表全新書寫工具，將兩造創新、設計與性能的DNA，擦出嶄新火花。圖 / 萬寶龍提供

法拉利 義大利

延伸閱讀

HPV疫苗防癌╱台灣抹片篩檢率停滯逾15年

賓士大戰法拉利！　兩車搶快闖紅燈相撞車況悽慘

影／中檢拍賣法拉利F12 ...690萬得標！

外傳Ferrari將於11月發表全球僅此一輛的神秘頂級超跑！

相關新聞

創造你的生活方式 源起幸福人文空間

創造你的生活方式 Create Your Lifestyle。 —築禾研設空間設計 曹長菁 JJ Tsao

靜謐隱居—異材質構築截然不同的風格語彙

自然木料與工業鐵件，同一組個性迥異的異材質結合，在設計師對用戶的細膩詮釋，以及對環境的最佳運用下，構築出截然不同的風格語彙：俗世之中的靜隱居所，以及現代工業的雅痞家居。無論哪一種呈現，皆盡顯諧和、豐富與細緻。

7-ELEVEN千萬會員最愛服務是它！免費賺回饋、年吸引7億人次使用

數位化消費型態已成生活日常，根據7-ELEVEN觀察，OPEN POINT App服務自2014年推出以來持續創新、升級...

義式小夥伴殺到！萬寶龍X法拉利 全新書寫工具火紅熱情

文靜與動感、內斂與外顯，能否擁有共同的風格願景？萬寶龍（Montblanc）繼去年與倍耐力合作後，今年繼續擴張在奢華領域...

宣戰雙11！橡木桶洋酒拼了 指定品項限時特價1111元

年度雙11購物大戰即將開打，橡木桶洋酒祭出超人氣品牌應戰，像是在日本擁有「至高酒魂、系出男山」之盛譽的羽陽男山、智利銷售...

翠玉白菜重磅回歸 故宮南院人氣國寶展歲末換季登場

天氣轉涼，歲末年終，嘉義縣故宮南院人氣國寶展搭配歲末展期，今天起展出三幅國寶級「月令圖」，介紹北方宮廷的秋冬生活；人氣展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。