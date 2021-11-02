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慶teamLab未來遊樂園開展好評不斷！全台「日出茶太」憑票現折15元即起開喝

聯合新聞網 / 聯合數位文創
即日起至11月15日於全台日出茶太憑teamLab展覽票可享熱銷第一茶飲－太極厚茶拿鐵一杯現折$15元(每張票限購乙杯)；憑日出茶太9-11月發票或LINE會員頁面於展覽票亭購票享$350/張。優惠活動詳情請上官網「udn瘋活動 最新消息」查詢。圖／聯合數位文創 提供
即日起至11月15日於全台日出茶太憑teamLab展覽票可享熱銷第一茶飲－太極厚茶拿鐵一杯現折$15元(每張票限購乙杯)；憑日出茶太9-11月發票或LINE會員頁面於展覽票亭購票享$350/張。優惠活動詳情請上官網「udn瘋活動 最新消息」查詢。圖／聯合數位文創 提供

主辦單位聯合數位文創為回饋更多福利給展覽購票者，特別攜手橫跨全球六大洲、五十個國家與地區的國際茶飲品牌「日出茶太」，除提供多樣化新鮮美味茶飲給消費者外，也鼓勵大家FUN玩生活，凡即日起至11月15日於日出茶太憑票可享太極厚茶拿鐵現折$15元，每張票限購買乙杯。

作品被全球千萬人次打卡，享譽國際的teamLab現正於國立台灣科學教育館繽紛展出。本次展出的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃的項目，並以科技、藝術、互動建構出近700坪超大型沉浸式夢幻世界，展出將滿一個月，觀展者好評不斷，呼籲民眾把握機會前往參觀，無論大人小孩都可在這找到樂趣，可謂是老少咸宜的互動藝術展。

此次來台的9大互動主題作品中，「與花共生的動物們∥」、「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」皆是東京台場teamLab無界美術館裡受歡迎作品；另有最新升級的「天才跳房子」、「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」；以及培養空間意識與合作技能的「光球管弦樂團」、「遠古神靈故事」和激發創造力的「彩繪動物&彩繪動物立體紙模型」。

展方表示將提供良好觀展品質和內容且遵守相關防疫規範與高標準下，熱烈邀請每位喜愛藝術展覽民眾利用平日時間前來FUN玩體驗teamLab未來遊樂園的共創樂趣！更可憑展覽票券樂享日出茶太的熱銷茶飲，給人超值福利享受，看展CP值指數百分百。

遊樂園 美術館 文創

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