宣戰雙11！橡木桶洋酒拼了 指定品項限時特價1111元

年度雙11購物大戰即將開打，橡木桶洋酒祭出超人氣品牌應戰，像是在日本擁有「至高酒魂、系出男山」之盛譽的羽陽男山、智利銷售第一的聖大力葡萄酒、被譽為「波爾多女兒紅」的卡維…等指定品項，即可享有1111元寵愛優惠。此外，調酒界第一把交椅的Franklins & Sons通寧汽水任24入，更是下殺近5折，買到賺到，還享有不限金額免運。

「隨著年末將近，11月消費市場買氣大盛，加上防疫政策逐漸趨緩，使線下實體通路的人潮回溫，因此今年雙11檔期，不再侷限於電商。」橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「今年將會呈現『線上連動線下』的購物局勢，使更多品牌競爭白熱化，然而這對消費者來說是好現象，優惠及選擇都變得多元，不妨趁個機會為蓄勢待發的年末聚會，存好酒倉戰力。」

除了熱門酒款品項外，橡木桶洋酒獨家進口的希臘Sitia頂級橄欖油，也加入戰局，提供限時限量優惠。袁德珮指出：「僅0.2%酸值的希臘Sitia頂級橄欖油，檔期期間8瓶只要1111元（原價為3200元），不但能讓家常菜別具風味，還能讓減輕大魚大肉的年菜負擔。」

此外，遍佈全台的34家橡木洋酒推廣中心同時提供15公里內不限金額的外送服務，想要大量囤酒的消費者們，可以省去辛苦搬酒的麻煩。

身為全台酒商連鎖通路龍頭，橡木桶洋酒旗下代理數百種國際品牌及上千種酒款。更多資料可瀏覽橡木桶洋酒官網，與橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」，或追蹤IG@lovewineparty。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康