快訊

作家陳柔縉之死的反思：國定交通安全月的崩毀？

任務曝光！張忠謀五度參與APEC 蔡英文盼爭取會員國挺台加入CPTPP

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宣戰雙11！橡木桶洋酒拼了 指定品項限時特價1111元

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Franklins & Sons通寧汽水任24入，期間限定特價1111元，原價2040元，下殺近5折。圖／橡木桶洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Franklins & Sons通寧汽水任24入，期間限定特價1111元，原價2040元，下殺近5折。圖／橡木桶洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

年度雙11購物大戰即將開打，橡木桶洋酒祭出超人氣品牌應戰，像是在日本擁有「至高酒魂、系出男山」之盛譽的羽陽男山、智利銷售第一的聖大力葡萄酒、被譽為「波爾多女兒紅」的卡維…等指定品項，即可享有1111元寵愛優惠。此外，調酒界第一把交椅的Franklins & Sons通寧汽水任24入，更是下殺近5折，買到賺到，還享有不限金額免運。

「隨著年末將近，11月消費市場買氣大盛，加上防疫政策逐漸趨緩，使線下實體通路的人潮回溫，因此今年雙11檔期，不再侷限於電商。」橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「今年將會呈現『線上連動線下』的購物局勢，使更多品牌競爭白熱化，然而這對消費者來說是好現象，優惠及選擇都變得多元，不妨趁個機會為蓄勢待發的年末聚會，存好酒倉戰力。」

除了熱門酒款品項外，橡木桶洋酒獨家進口的希臘Sitia頂級橄欖油，也加入戰局，提供限時限量優惠。袁德珮指出：「僅0.2%酸值的希臘Sitia頂級橄欖油，檔期期間8瓶只要1111元（原價為3200元），不但能讓家常菜別具風味，還能讓減輕大魚大肉的年菜負擔。」

此外，遍佈全台的34家橡木洋酒推廣中心同時提供15公里內不限金額的外送服務，想要大量囤酒的消費者們，可以省去辛苦搬酒的麻煩。

身為全台酒商連鎖通路龍頭，橡木桶洋酒旗下代理數百種國際品牌及上千種酒款。更多資料可瀏覽橡木桶洋酒官網，與橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」，或追蹤IG@lovewineparty。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SUPERFOOD系列啤酒0.33L，也在雙11期間限定優惠之列。圖／橡木桶洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SUPERFOOD系列啤酒0.33L，也在雙11期間限定優惠之列。圖／橡木桶洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本精選男山清酒，有「至高酒魂、系出男山」盛譽。圖／橡木桶洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本精選男山清酒，有「至高酒魂、系出男山」盛譽。圖／橡木桶洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
希臘Sitia頂級橄欖油250 ml 8瓶期間限定特價1111元，原價3200元。圖／橡木桶洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
希臘Sitia頂級橄欖油250 ml 8瓶期間限定特價1111元，原價3200元。圖／橡木桶洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 希臘 雙11

延伸閱讀

外送服務周到小有名氣 高雄販毒鴛鴦落網

禍不單行！6.4強震後 希臘再遭6.0強震襲擊

熱議植物食用油品一次看 橄欖油這樣搭最好吃！

美土關係緊張 希臘收漁翁之利與美加強合作防禦

相關新聞

靜謐隱居—異材質構築截然不同的風格語彙

自然木料與工業鐵件，同一組個性迥異的異材質結合，在設計師對用戶的細膩詮釋，以及對環境的最佳運用下，構築出截然不同的風格語彙：俗世之中的靜隱居所，以及現代工業的雅痞家居。無論哪一種呈現，皆盡顯諧和、豐富與細緻。

宣戰雙11！橡木桶洋酒拼了 指定品項限時特價1111元

年度雙11購物大戰即將開打，橡木桶洋酒祭出超人氣品牌應戰，像是在日本擁有「至高酒魂、系出男山」之盛譽的羽陽男山、智利銷售...

翠玉白菜重磅回歸 故宮南院人氣國寶展歲末換季登場

天氣轉涼，歲末年終，嘉義縣故宮南院人氣國寶展搭配歲末展期，今天起展出三幅國寶級「月令圖」，介紹北方宮廷的秋冬生活；人氣展...

頂呱呱「5塊雞現省85」！漢堡王推光棍漢堡、光棍聖代

隨著11月到來，速食業者紛紛推出全新創意料理。「頂呱呱」將於11月4日，單日快閃推出「五五雞」，5塊炸雞現省85元。「漢...

雙11必買！愛奇藝國際版黃金VIP年卡搶先預約享5折優惠

愛看韓綜、陸劇的民眾絕不能沒有的愛奇藝「雙11超級大促」活動即將開跑，今年首度推出搶先預約活動，即日起至11月3日中午1...

ELLE 30週年「Jungle Game」華山展覽開跑！

ELLE台灣迎來30週年了！如果說ELLE變成一個女人的話，那她絕對是一位一願意冒險、勇於體驗人生，在成長過程中時而掙扎、時而狂喜，最終拾獲出自己理想樣貌的現代女性。為了深度挖掘女性在不同樣貌與視角，ELLE 30 週年特別打造了「Jungle Game」特展，因為人生，就是種一連串的闖關遊戲！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。