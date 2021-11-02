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翠玉白菜重磅回歸 故宮南院人氣國寶展歲末換季登場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
本次另選展「西周早期作冊大方鼎」等賞玩或室內陳設器，讓觀眾體驗宮廷生活典雅氛圍。圖／故宮南院提供
本次另選展「西周早期作冊大方鼎」等賞玩或室內陳設器，讓觀眾體驗宮廷生活典雅氛圍。圖／故宮南院提供

天氣轉涼，歲末年終，嘉義縣故宮南院人氣國寶展搭配歲末展期，今天起展出三幅國寶級「月令圖」，介紹北方宮廷的秋冬生活；人氣展件「清翠玉白菜」重磅回歸，展至明年1月23日止。

策展人故宮副研究員邱士華說，「清十二月月令圖」共有12軸，分別描繪農曆各月份歲時特徵與節令習俗，除筆墨設色精美，建築物象安排也十分講究，是清代宮廷繪畫的鉅作，也是考察乾隆初期畫院風格的關鍵作品，文化部2013年12月19日指定為國寶。

邱士華表示，本次展出的十月「月令圖」描繪賞玩卷軸名畫、鑑定古器彝鼎或婦女下棋玩樂等室內活動，是適合聚會閒逸時光；「十一月」有彌陀誕辰，齋室榻上禪師正接受頂禮，文士「投壺」、婦女「蹴踘」（踢足球)。另有押運奇珍異獸的朝貢使節徐徐前進，場景歡愉。

「十二月」霜雪皚皚，孩童玩雪、大人圍爐飲饌，百鹿群集，結凍的湖面上人力冰船往來，交織出嚴冬中依然充滿活力的景緻。策展人助理研究員鐘雅薰說，本次除「翠玉白菜」，另選展「西周早期作冊大方鼎」、「北宋汝窯青瓷水仙盆」、「明永樂剔紅花卉長頸瓶」及「清雕核桃殼花籃」等賞玩或室內陳設器，讓觀眾體驗宮廷生活典雅氛圍。

汝窯水仙盆傳世僅六件，本次展出院藏四件汝窯水仙盆中，唯一沒有刻乾隆御製詩及口沿金屬扣，最能展現原貌作品；高人氣「翠玉白菜」原本為寶石盆景，搭配琺瑯盆陳設清光緒帝瑾妃居住永和宮中；「剔紅花卉長頸瓶」紅漆潤澤，雕刻細緻，展現永樂時期高超的剔紅技巧。人氣國寶展提供觀眾3個月秋冬居家指南，現場可憑票索取靜電貼紙學習手冊，體驗「穿越」到清代宮廷生活的樂趣！

天氣轉涼，歲末年終，嘉義縣故宮南院人氣國寶展搭配歲末展期，今天起展出三幅國寶級「月令圖」，介紹北方宮廷的秋冬生活。圖／故宮南院提供
天氣轉涼，歲末年終，嘉義縣故宮南院人氣國寶展搭配歲末展期，今天起展出三幅國寶級「月令圖」，介紹北方宮廷的秋冬生活。圖／故宮南院提供
本次另選展「北宋汝窯青瓷水仙盆」等賞玩或室內陳設器。圖／故宮南院提供
本次另選展「北宋汝窯青瓷水仙盆」等賞玩或室內陳設器。圖／故宮南院提供
本次另選展「明永樂剔紅花卉長頸瓶」。圖／故宮南院提供
本次另選展「明永樂剔紅花卉長頸瓶」。圖／故宮南院提供
本次另選展「清雕核桃殼花籃」等賞玩或室內陳設器，讓觀眾體驗宮廷生活典雅氛圍。圖／故宮南院提供
本次另選展「清雕核桃殼花籃」等賞玩或室內陳設器，讓觀眾體驗宮廷生活典雅氛圍。圖／故宮南院提供
故宮南院人氣國寶「清翠玉白菜」重磅回歸。圖／故宮南院提供
故宮南院人氣國寶「清翠玉白菜」重磅回歸。圖／故宮南院提供

國寶 翠玉白菜 故宮南院

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