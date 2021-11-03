台灣高中特有早餐文化 早自習、早八一定要做的事情是….？

見習網美小吳最推：最強熬夜就是隔天同學看不出來！

學生超痛苦一定非早起上課莫屬了！尤其最近天氣轉涼，要離開床更是要命！但學生的早晨其實也充滿著趣味性，例如同學們一起吃早餐、幫隔壁桌買早餐，甚至貼心幫喜歡的同學買杯飲料，或是每次早餐店阿姨的那句帥哥美女總是讓人心花怒放，光是早餐就有百百種青春故事！以下特別條列台灣高中生特有的早餐文化，你們中了幾項？

圖／咖啡廣場 提供

第一、早自習=早餐時間？一整天好精神的關鍵時間！高中的早自習時間就是高中生特有的「早餐時間」，才能一路維持好精神，撐到晚自習。所以一定要吃早餐！高學歷網紅也分享五大考試祕訣，除了讀書要設立目標、寫筆記、複習之外，也特別提到早餐來杯咖啡廣場，才可以保持好精神。咖啡廣場為了造福廣大學子們，決定攜手眾多高中附近的早餐店，限定期間推出「咖啡廣場神助攻套餐」，連學霸、網紅都紛紛分享，淚推高中時期的回憶。

第二、高中附近密度特高的早餐店高中生超幸福，每天不只選不同早餐，也可以選不同早餐店，今天想要重口味還是小清新，走路五分鐘內都有得選，而且咖啡廣場神助攻早餐套餐，不只實體買的到，也有上架外送平台，不論你的校區在哪，都可以點！

🔺咖啡廣場合作眾多高中附近多家早餐店，除了實體店面外更上架外送平台，方便又快速！ 圖／咖啡廣場 提供

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第三、早餐店阿姨比自己親阿姨還熟早餐店阿姨那句最熟悉的「帥哥，你的早餐好囉！」，是許多人對於早餐店深刻的印象。台灣人的自信，從早餐店培養起，人人都從小帥到大，早餐店阿姨比自己親阿姨還熟，每天見面、聊天，是開啟每天學生生活的第一步！

🔺讓學生們獲得信心的早餐店阿姨的那聲帥哥美女，是台灣人對於早餐的共同回憶。 圖／咖啡廣場 提供

知名Youtuber網美小吳也加碼分享，覺得早餐是十分關鍵的一餐，可以讓同學看不出你熬夜讀書！早餐不只是高中生重要的營養來源，也代表許多人的青春，快來吃一份咖啡廣場神助攻早餐，保持好精神吧！

見習網美小吳熬夜分享：https://www.youtube.com/watch?v=xAjmhvh7Bu4