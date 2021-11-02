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頂呱呱「5塊雞現省85」！漢堡王推光棍漢堡、光棍聖代
隨著11月到來，速食業者紛紛推出全新創意料理。「頂呱呱」將於11月4日，單日快閃推出「五五雞」，5塊炸雞現省85元。「漢堡王」則是用薯條、巧克力棒等棍狀食材，推出「光棍薯薯堡」、「POCKY光棍聖代」，陪伴民眾一同度過光棍節。
過去曾推出一日限定「一斤雞」的連鎖炸雞「頂呱呱」，自11月4日將推出全新1日快閃活動「五五雞」，每份內含5塊原味炸雞，而且採用秘制醃漬配方後，口感更升級。原價275元，快閃限定價190元，僅限門市現場購買，不接收電話預定，每人限購2份。
漢堡王呼應即將到來的雙11光棍節，於11月9日至11月22日期間，推出了光棍節限定、不含肉的「光棍薯薯堡」，將芝麻麵包內夾入美乃滋、BBQ醬以及薯條，讓滿滿的薯條呼應光棍精神，單點每份71元，套餐每份111元。
漢堡王日前攜手POCKY，以巧克力增量3.8倍的Pocky奢華牛奶巧克力棒，搭配玉米脆片、巧克力醬，推出「贅沢巧克力聖代」。針對光棍節活動期間，漢堡王再推出光棍節加碼版的「POCKY光棍聖代」，將原本推出的贅沢巧克力聖代升級，巧克力棒從2根增加成4根，並增加草莓醬口味可供選擇。臨櫃消費滿99元，即可以49元加購POCKY光棍聖代1杯（巧克力或草莓口味擇一）。
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