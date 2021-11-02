快訊

作家陳柔縉之死的反思：國定交通安全月的崩毀？

任務曝光！張忠謀五度參與APEC 蔡英文盼爭取會員國挺台加入CPTPP

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頂呱呱「5塊雞現省85」！漢堡王推光棍漢堡、光棍聖代

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
頂呱呱限時1天推出「五五雞」，每份190元。圖／頂呱呱提供
頂呱呱限時1天推出「五五雞」，每份190元。圖／頂呱呱提供

隨著11月到來，速食業者紛紛推出全新創意料理。「頂呱呱」將於11月4日，單日快閃推出「五五雞」，5塊炸雞現省85元。「漢堡王」則是用薯條、巧克力棒等棍狀食材，推出「光棍薯薯堡」、「POCKY光棍聖代」，陪伴民眾一同度過光棍節。

過去曾推出一日限定「一斤雞」的連鎖炸雞「頂呱呱」，自11月4日將推出全新1日快閃活動「五五雞」，每份內含5塊原味炸雞，而且採用秘制醃漬配方後，口感更升級。原價275元，快閃限定價190元，僅限門市現場購買，不接收電話預定，每人限購2份。

漢堡王呼應即將到來的雙11光棍節，於11月9日至11月22日期間，推出了光棍節限定、不含肉的「光棍薯薯堡」，將芝麻麵包內夾入美乃滋、BBQ醬以及薯條，讓滿滿的薯條呼應光棍精神，單點每份71元，套餐每份111元。

漢堡王日前攜手POCKY，以巧克力增量3.8倍的Pocky奢華牛奶巧克力棒，搭配玉米脆片、巧克力醬，推出「贅沢巧克力聖代」。針對光棍節活動期間，漢堡王再推出光棍節加碼版的「POCKY光棍聖代」，將原本推出的贅沢巧克力聖代升級，巧克力棒從2根增加成4根，並增加草莓醬口味可供選擇。臨櫃消費滿99元，即可以49元加購POCKY光棍聖代1杯（巧克力或草莓口味擇一）。

只有薯條沒有肉的「光棍薯薯堡」，單點每份71元，套餐每份111元。圖／漢堡王提供
只有薯條沒有肉的「光棍薯薯堡」，單點每份71元，套餐每份111元。圖／漢堡王提供
漢堡王推出巧克力棒加倍的「POCKY光棍聖代」，加購價49元。圖／漢堡王提供
漢堡王推出巧克力棒加倍的「POCKY光棍聖代」，加購價49元。圖／漢堡王提供

巧克力 漢堡 快閃

延伸閱讀

辣椒霜淇淋、辣椒華堡！漢堡王×TABASCO推5款辣味新品

漢堡王「免費華堡」爽吃3天、摩斯紅茶＋牛肉蛋堡僅69元！免對身分證人人有

拿坡里炸雞「買8送8」　整桶雞腿＋雞翅吃到飽！全台4大速食買1送1優惠

奧客要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法

相關新聞

靜謐隱居—異材質構築截然不同的風格語彙

自然木料與工業鐵件，同一組個性迥異的異材質結合，在設計師對用戶的細膩詮釋，以及對環境的最佳運用下，構築出截然不同的風格語彙：俗世之中的靜隱居所，以及現代工業的雅痞家居。無論哪一種呈現，皆盡顯諧和、豐富與細緻。

宣戰雙11！橡木桶洋酒拼了 指定品項限時特價1111元

年度雙11購物大戰即將開打，橡木桶洋酒祭出超人氣品牌應戰，像是在日本擁有「至高酒魂、系出男山」之盛譽的羽陽男山、智利銷售...

翠玉白菜重磅回歸 故宮南院人氣國寶展歲末換季登場

天氣轉涼，歲末年終，嘉義縣故宮南院人氣國寶展搭配歲末展期，今天起展出三幅國寶級「月令圖」，介紹北方宮廷的秋冬生活；人氣展...

頂呱呱「5塊雞現省85」！漢堡王推光棍漢堡、光棍聖代

隨著11月到來，速食業者紛紛推出全新創意料理。「頂呱呱」將於11月4日，單日快閃推出「五五雞」，5塊炸雞現省85元。「漢...

雙11必買！愛奇藝國際版黃金VIP年卡搶先預約享5折優惠

愛看韓綜、陸劇的民眾絕不能沒有的愛奇藝「雙11超級大促」活動即將開跑，今年首度推出搶先預約活動，即日起至11月3日中午1...

ELLE 30週年「Jungle Game」華山展覽開跑！

ELLE台灣迎來30週年了！如果說ELLE變成一個女人的話，那她絕對是一位一願意冒險、勇於體驗人生，在成長過程中時而掙扎、時而狂喜，最終拾獲出自己理想樣貌的現代女性。為了深度挖掘女性在不同樣貌與視角，ELLE 30 週年特別打造了「Jungle Game」特展，因為人生，就是種一連串的闖關遊戲！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。