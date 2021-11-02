頂呱呱「5塊雞現省85」！漢堡王推光棍漢堡、光棍聖代

隨著11月到來，速食業者紛紛推出全新創意料理。「頂呱呱」將於11月4日，單日快閃推出「五五雞」，5塊炸雞現省85元。「漢堡王」則是用薯條、巧克力棒等棍狀食材，推出「光棍薯薯堡」、「POCKY光棍聖代」，陪伴民眾一同度過光棍節。

過去曾推出一日限定「一斤雞」的連鎖炸雞「頂呱呱」，自11月4日將推出全新1日快閃活動「五五雞」，每份內含5塊原味炸雞，而且採用秘制醃漬配方後，口感更升級。原價275元，快閃限定價190元，僅限門市現場購買，不接收電話預定，每人限購2份。

漢堡王呼應即將到來的雙11光棍節，於11月9日至11月22日期間，推出了光棍節限定、不含肉的「光棍薯薯堡」，將芝麻麵包內夾入美乃滋、BBQ醬以及薯條，讓滿滿的薯條呼應光棍精神，單點每份71元，套餐每份111元。