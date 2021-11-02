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雙11必買！愛奇藝國際版黃金VIP年卡搶先預約享5折優惠

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
點開愛奇藝國際版App，點擊活動頁「立即預約」，輸入電話號碼即享預約優惠。記者黃筱晴／攝影
點開愛奇藝國際版App，點擊活動頁「立即預約」，輸入電話號碼即享預約優惠。記者黃筱晴／攝影

愛看韓綜、陸劇的民眾絕不能沒有的愛奇藝「雙11超級大促」活動即將開跑，今年首度推出搶先預約活動，即日起至11月3日中午12點，打開愛奇藝國際版App，點擊活動頁「立即預約」，輸入電話號碼預約成功後即可以於11月4日至11月15日正式大促期間憑簡訊享最低5折優惠。若錯過提前預約的時間，活動期間僅能享購買享季卡、年卡6折優惠，每年都趁雙11續約的用戶千萬別錯過每年最優惠的時機。

愛奇藝黃金VIP會員除了可享有無廣告收看，更可擁有杜比全景聲、跨裝置收看、最多2部裝置同時收看、藍光1080P、TV版4K畫質、內容下載離線觀看、熱劇搶先看、獨播劇等權益。舊版愛奇藝App即日起也不再更新內容，用戶記得下載「iQIYI」才能看到最新版愛奇藝國際站的豐富片單內容。

今年串流平台強敵環伺，不只Disney+即將於11月12日正式登台，Netflix國際大勢強片不斷，還有國內平台像是friDay影音近期也持續推出超強日韓娛樂內容，各平台皆端出獨播劇、獨家內容搶客，用戶不怕沒內容，現在要擔心的只有時間不夠用而已。

愛奇藝「雙11超級大促」活動即將開跑，即日起至11月3日中午12點搶先預約享5折優惠。圖／愛奇藝國際站提供
愛奇藝「雙11超級大促」活動即將開跑，即日起至11月3日中午12點搶先預約享5折優惠。圖／愛奇藝國際站提供

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