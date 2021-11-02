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天王星將於5日到達「衝」 台北天文館開放觀賞

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台北天文館於2019年拍攝之天王星及其衛星影像，括號內為星等。中央下方為哈伯太空望遠鏡拍攝的天王星，呈現其真實顏色。 圖/台北天文館提供
台北天文館於2019年拍攝之天王星及其衛星影像，括號內為星等。中央下方為哈伯太空望遠鏡拍攝的天王星，呈現其真實顏色。 圖/台北天文館提供

太陽系中肉眼可見最遙遠的行星「天王星」將在11月5日（週五）到達「衝」，其亮度5.7等，距離地球18.73天文單位（約28億公里），是一年中最亮、最近的時刻，在此前後幾週都是觀賞天王星的最佳時段。

台北天文館表示，雖然天王星的亮度勉強在肉眼可見範圍內，但仍需使用雙筒望遠鏡才能在繁星中辨識，其最明顯的特色就是與眾不同的青綠色，非常容易分辨。由於其亮度不高，所以真正看過天王星的人並不多，連太空探測都只有航海家二號曾在1986年時遠遠掠過，使天王星成為太陽系中最神秘的行星。台北天文館將於11月6日(週六)晚上19至21時，開放觀測室的專業大型望遠鏡，讓民眾親眼目睹這顆神祕行星。

天王星是第一顆透過望遠鏡被找到的行星，於1781年由英國天文學家威廉·赫雪爾所發現。它繞行太陽一週約84.3年，目前已發現有27顆衛星。天王星也是太陽系中最冷的行星，大氣溫度最低只有零下224度，此外它的自轉軸呈98度傾斜，幾乎是一顆橫躺著的行星！整顆行星主要由岩石及冰組成，外層則包覆著濃厚的大氣層。有關天王星衝的詳細資訊，請參考台北天文館網站/網路天文館「天象預報」。

天文館 太陽系

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