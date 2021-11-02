解決3C育兒靠這台 全新升級旗艦機首次於募資平台預購

3C育兒問題嚴重，從牙牙學語的幼兒到學齡的兒童，過度使用父母手機造成的骨骼及視力影響甚遠，教育部108學年度統計，全台小學生近視人數高達50萬人。多數父母都意識到此危害，卻不知道如何讓孩子在安全的狀況下玩樂、學習。

「故事多、保固好、造型可愛」的帽T熊故事機在親子界用戶累計已超過百萬。小牛津根據百萬家長的使用經驗，研發新一代旗艦機「365帽T熊」維持智育成長與音樂陪伴，並結合真人錄製古典音樂、正版YOYO點點名授權曲目、寓言故事、魔法變音，讓孩子聽久後朗朗上口，更包含節慶故事、十萬個為什麼、生活安全小錦囊等等，內容超過4200首、6200分鐘，從孕婦、嬰兒、幼稚園一直到國小低年級，都會愛不釋手！

圖／聯合數位文創提供

本次預購更同步推出”變身版”「帽Q小黑熊故事機」，採用絕無僅有象徵台灣精神的國寶黑熊造型。傳承台灣在地文化為設計理念，收錄台灣台語歌、台灣小故事、認識台語單字，還獨家介紹台灣景點與在地美食文化，讓孩子瞭解我們最美麗的家鄉。全套組內容豐富，中、英、台、客、日語，五種語言同步學習！

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