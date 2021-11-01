1人9500元！壽司芳「大閘蟹套餐」限定開賣已8成滿

繼去年首度在台推出大閘蟹omakase套餐後，來自日本大阪的「壽司芳」（Sushiyoshi），今年再度以全新的手法，推出季節限定的大閘蟹套餐。除了回歸登場的大閘蟹肉握壽司、大閘蟹膏手卷外，更有花雕醉蟹、龍蝦／風乾魚子醬／大閘蟹膏等不同方式調理的大閘蟹料理。儘管每人要價近萬元，但目前訂位已經超過8成。

蟬聯大阪米其林二星的壽司芳，其創辦人兼總廚Chef Hiroki以創意著稱，尤擅長以「法魂日料」的突破式手法，並結合當地的飲食文化與概念，為料理創造出滿滿的驚喜感。因應一年一度的大閘蟹季節到來，壽司芳也選擇江蘇固城湖的3A級大閘蟹，取其膏肉水準佳、品質穩定的特質，設計出全新的大閘蟹omakase套餐。整組套餐共計有20道料理，其中約一半會運用到大閘蟹元素。從蟹肉、蟹膏用量來算，估計平均每人可品嚐到3隻6兩重的大閘蟹。

套餐中的「棉花糖／秋憶」，使用柴魚昆布高湯製作成長條形棉花糖，上方刨上醬油漬蛋黃乾絲，透過形體變化的方式，創造出嶄新的高湯印象；同步搭配的秋憶，則是將炭烤過的醃漬舞菇，搭配上楓葉造型的干貝泥脆片、樹枝狀的山蘿蔔葉梗，以及黑松露做成的小石頭。儘管沒有使用大閘蟹，但整體營造出秋天森林的意念形象，增添趣味也替秋蟹料理揭開序幕。

以大閘蟹搭黃酒的飲食文化為出發，本季新設計的「花雕醉蟹」使用南投埔里的陳年花雕酒，搭配當歸、枸杞、紅棗等藥材熬煮並製成酒凍，保有香氣還少了酒精感的紛擾；再將使用花雕酒輕醃過的大閘蟹肉、蟹膏包裹入凍，外層晶瑩剔透，入口後則讓酒香帶出蟹肉甘甜。「龍蝦／風乾魚子醬／大閘蟹膏」，選用台灣錦繡龍蝦為底，先經舒肥再以奶油香煎，再鋪上大閘蟹膏，以及組成花瓣造型的風乾魚子醬，讓蟹膏、龍蝦、魚子醬的質地差異，為口感帶來豐富變化，堆疊出鹹、鮮、甜的層次風味。

「煎白子／大閘蟹膏／松露／角瓜／蛤蠣汁」，乃是取材自台菜「蛤蠣絲瓜」的創意之作。藉由秋天特有的白子、大閘蟹膏，搭配上澎湖的絲瓜，呈現出鮮甜清爽的雅緻風味，而蛤蠣湯汁為料理帶出海水香氣，頂端再以黑松露點睛。至於「生筋子／大閘蟹／魚子醬」，使用北海道當季的生筋子，以50°C溫水手工脫膜後，加上大閘蟹膏、特製魚子醬，讓3種不同的鮮味與鹹香在口中合而為一，兼具色彩與味覺的享受。

除此之外，以飽滿蟹肉、大量蟹膏為主角、直球對決的「大閘蟹肉握壽司」與「大閘蟹膏手卷」，本季也同樣會回歸登場滿足大閘蟹愛好者。另外一款「玉子蟹膏味噌湯」，儘管底層看似日式茶碗蒸，但其實是以法式手法製作而成的法式燉蛋，口感為滑順；碗內並置有以大閘蟹肉、蟹膏製成的蟹肉丸，上桌時再淋上以法式龍蝦湯概念熬煮而成的大閘蟹味噌湯，為舌尖帶來濃郁而綿長的滋味。