PChome雙11火力全開！專區最低1折起 再抽百萬購屋金

年末購物大檔「雙11」戰火正式引爆，今年PChome 24h購物以「你就是我的V1111P」為活動主軸，精選超過500萬種商品天天1折起，總金額狂降破億，自10月25日暖慶活動開跑以來，買氣已超越去年同期，今日正慶活動開跑，至11月22日祭出超強優惠，以「沉浸式娛樂電商內容」、「虛實整合享樂體驗」、「超過200萬加碼禮遇」及「狂降破億商品優惠」等活動主軸點燃買氣，更攜手信義房屋，11月22日前購買雙11品牌周商品，還有機會抽到百萬贊助金，助首購族圓夢。多檔超狂活動讓PChome網路家庭執行長暨總經理蔡凱文喊出目標活動期間業績成長1.5倍！

受惠於疫情期間零接觸趨勢改變大眾消費模式，PChome 24h購物也發現3大線上購物新趨勢，包括26歲以下的Z世代與55歲以上的橘世代用戶新用戶大增3～4成、消費者更偏好購買品牌館商品，以及站上多元的付款方式促使數位支付佔比高達9成，其中行動支付更有翻倍成長。

PChome 24h購物雙11活動針對超級帶貨品牌，即日起至11月9日每晚8:30推出直播銷售節目，播出期間將釋出超殺價格、現抵折價券及獨家優惠組。第一檔即由「小米」上陣，不僅先端出雙11優惠價，結帳再加碼最高2,500元現抵折價券及P幣回饋，還有直播才有的獨家超殺套組，最高激省萬元。

活動期間站上500萬種商品祭出也超狂優惠，「特殺11專區」天天最低1折起，更有多款111元、1,111元、11,111元明星商品下殺優惠，包含伊萊克斯A4抗菌空氣清淨機買1送1、Jo Malone英國梨與小蒼蘭30ml特價1,411元、雅詩蘭黛小棕瓶100ml特價2,880元、HyperX Cloud Alpha電競耳機消光黑特價1,111元等，都是必買購物清單。另外還有限量驚喜福箱，品類囊括美妝、3C以及家電，只需花1,111元，就有機會把最高市值25,000元的商品組合帶回家，加碼再抽任天堂Switch OLED新版。精打細算的消費者，也別忘了善用刷卡及行動支付賺回饋，指定銀行信用卡最限時最高回饋34%，還與LINE購物合作狂撒千萬LINE POINTS。

而今年PChome 24h購物亦將雙11戰線跨足實體，11月5日至11月7日為期3天在華山文創園區舉辦「PChome V1111P大人物派對」，打造V1111P招待所、大人物饗宴市集、音樂Cool Bar、巨型打卡物、酬賓彈珠台等活動體驗，消費者只要於11月1日至11月3日預先在PChome 24h購物站上玩遊戲，就有機會預約製作V1111P客製化人像幣，憑幣參與PChome華山活動可快速通關頂級SPA療程服務。