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比選貨店更齊全！再次入手Supreme、Chanel絕版品就趁現在

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
消費者可方便在2nd STREET微風南山店，買到已絕版的Chanel包款。圖／2nd STREET提供
消費者可方便在2nd STREET微風南山店，買到已絕版的Chanel包款。圖／2nd STREET提供

來自日本擁有超過600家連鎖門市的二手服飾專賣店「2nd STREET」才跟全聯福利中心合作，開出佔地超過230坪的大店，引起市場熱議之後。旋即又在其中山收購店、微風南山店舉辦了兩大人氣品牌Supreme、Chanel為期一個月的快閃活動，讓消費者有機會入手絕版品。

去年才正式登台，短短不到兩年，2nd STREET就在北部、中區陸續開出不同店型據點。不只有和全聯合作的超大型店會讓人逛到腳軟，更有兩家百貨公司店型、路邊店和專營收購為主的據點，全台目前一共同時存在8個店面，也穩坐了全台最大二手服飾、精品商的寶座。但2nd STREET想趁台灣疫情趨緩的同時，打響在台名號，因此自即日起舉辦人氣品牌快閃活動。 據2nd STREET表示，這次是將所有店鋪的Supreme跟Chanel商品集結在同一個地方，讓喜歡這兩個品牌的消費者可以更容易找到喜歡的款式。

2nd STREET中山收購店，舉辦Supreme商品為大宗的快閃活動。圖／2nd STREET提供
2nd STREET中山收購店，舉辦Supreme商品為大宗的快閃活動。圖／2nd STREET提供

像是中山收購店便以上百件的Supreme商品為大宗，包含不易入手的Archive服飾以及各式包款、飾 品、帽款及配件等，甚至比潮流選貨店還齊全。而微風南山atre店以Chanel包款為主，加上錢包、太陽眼鏡、飾品、手表等，還會有一些已經絕版或是近年最夯的Vintage的款式，讓消費者可以挖寶。2nd STREET在來台一年多後，也觀察到台灣消費者對於二手商品沒有太大抗拒，接受度高，購物習慣和喜好都與日本市場很相似。

微風南山 品牌 香奈兒

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