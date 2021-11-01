聽新聞
test
0:00 / 0:00
故事多、造型可愛！全新旗艦機「365帽T熊」預購上線
3C育兒問題嚴重，如何讓孩子在安全的狀況下玩樂、學習與成長？小牛津根據百萬家長的使用經驗，研發新一代旗艦機「365帽T熊」，結合真人錄製古典音樂、正版YOYO點點名授權曲目、寓言故事、魔法變音，更包含節慶故事、十萬個為什麼、生活安全小錦囊等，讓家長與孩子都會愛不釋手！
新一代旗艦機「365帽T熊」內容超過4200首、6200分鐘，本次預購更同步推出變身版「帽Q小黑熊故事機」，採用象徵台灣精神的國寶黑熊造型，收錄台灣台語歌、台灣小故事、認識台語單字，還獨家介紹台灣景點與在地美食文化，讓孩子瞭解我們最美麗的家鄉。全套組內容豐富，中、英、台、客、日語，五種語言同步學習。
為了回饋參與者，於募資活動開跑七日內購買即可優先享有「聖誕節快速出貨方案」，聖誕節前夕就能收到商品，另外，在12月2日前，購入的消費者除可得到兩台台味滿滿故事機外，還能獲得專為親子外出設計的高質感台灣製托特輕巧包，更多資訊請上嘖嘖查詢：https://reurl.cc/L72zOx。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言