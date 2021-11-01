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故事多、造型可愛！全新旗艦機「365帽T熊」預購上線

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
「365帽T熊」全新升級旗艦機首次於募資平台預購。圖／聯合數位文創提供
「365帽T熊」全新升級旗艦機首次於募資平台預購。圖／聯合數位文創提供

3C育兒問題嚴重，如何讓孩子在安全的狀況下玩樂、學習與成長？小牛津根據百萬家長的使用經驗，研發新一代旗艦機「365帽T熊」，結合真人錄製古典音樂、正版YOYO點點名授權曲目、寓言故事、魔法變音，更包含節慶故事、十萬個為什麼、生活安全小錦囊等，讓家長與孩子都會愛不釋手！

新一代旗艦機「365帽T熊」內容超過4200首、6200分鐘，本次預購更同步推出變身版「帽Q小黑熊故事機」，採用象徵台灣精神的國寶黑熊造型，收錄台灣台語歌、台灣小故事、認識台語單字，還獨家介紹台灣景點與在地美食文化，讓孩子瞭解我們最美麗的家鄉。全套組內容豐富，中、英、台、客、日語，五種語言同步學習。

為了回饋參與者，於募資活動開跑七日內購買即可優先享有「聖誕節快速出貨方案」，聖誕節前夕就能收到商品，另外，在12月2日前，購入的消費者除可得到兩台台味滿滿故事機外，還能獲得專為親子外出設計的高質感台灣製托特輕巧包，更多資訊請上嘖嘖查詢：https://reurl.cc/L72zOx

「365帽T熊」全新升級旗艦機首次於募資平台預購。圖／聯合數位文創提供
「365帽T熊」全新升級旗艦機首次於募資平台預購。圖／聯合數位文創提供

黑熊 台語 聖誕節

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