向冒險精神致敬！入冬想裝帥少了這一款怎麼「型」？

潛水表一直都是鐘表玩家的最愛，這股熱潮更是延續多年，讓品牌們不斷推陳出新，藉以滿足不同取向的消費者。像是東方表（Orient）為紀念品牌70周年，就推出全新第三代M-FORCE系列潛水風格運動表。而以刀具聞名全球的Victorinox亦選在此刻，上市Maverick系列潛水表，說明了即使入冬依舊是買家首選。

東方表的第三代M-FORCE系列潛水表，融合前兩代的精髓，表徑更達到45毫米，設計上分別以三款不同色澤表盤，搭配以越野車輪圈及胎紋為靈感的立體刻痕，詮釋敢於冒險、無懼挑戰與突破自我的理念。RA-AC0N01B款表盤為黑色漸層色調，搭配紅白色計時秒針與字樣裝飾；RA-AC0N02Y則以橘紅，點綴酷黑鏤空指針與字樣。RA-ACONO3E腕表以霧黑不鏽鋼凸顯表圈質感，佐以軍綠色表盤設計，混搭精鋼與尼龍材質錶帶，秒針則以對比鮮明的橘黃色跳脫框架。全系列搭載F6727機械機芯，動力儲存為40小時，並配有自動、手動上鍊及停秒功能，展現強大性能。

Victorinox Maverick系列腕表，精鋼表殼、表鍊19,000元。圖／Victorinox提供

不只東方表向冒險精神致敬，Victorinox的Maverick系列腕表，集合了石英機芯、拉絲和拋光表面的組合，加上防反光藍寶石水晶和一體式表冠保護，是值得信賴與高性能兼具的腕表，還展現了向潛水員致敬的冒險精神。特別是表盤上的拋光指針和標記採用Super-LumiNova® 夜光塗料，在黑色、綠色、藍色或棕色緞紋背景下脫穎而出，是一款結合外觀和最佳功能的全新腕表。

東方表M-FORCE 系列RA-AC0N03E腕表，精鋼表殼，18,000元。圖／Epson提供

東方表M-FORCE 系列RA-AC0N02Y腕表，精鋼表殼、表鍊，18,000元。圖／Epson提供

東方表M-FORCE 系列RA-AC0N01B腕表，精鋼表殼、表鍊，18,000元。圖／Epson提供