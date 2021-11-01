500案內所／暖身麻辣拌麵！「虎笑麵屋」限時2日快閃

在涼涼的天氣中，品嚐一碗辛香刺激的麻辣乾拌麵，實在是一大享受！自9月開幕至今，就不斷獲得各界好評的「500案內所」，將於11月6日、7日，限時安排「虎笑麵屋」快閃進駐，帶來招牌的麻辣乾拌麵、麻辣米血糕，讓民眾在逛展的同時，還能擁有暖心又暖胃的幸福感受。

本次即將快閃登場的「虎笑麵屋」，座落於台北民生社區。店名的英文，就是台語發音的「好笑」，不僅是負責人小薛的小小幽默，也希望傳達「這是一碗讓人滿心微笑的麻辣乾拌麵」的概念。

店內的「招牌老虎麵」（麻辣乾拌麵），可搭配以牛骨、紅白蘿蔔、洋蔥、甘蔗燉煮出自清甜味的清燉湯頭，或是自選辛香料、費工熬煮的麻辣湯頭，再加上溫體牛肉片，營造出滋味豐富又滿足的一餐，尤其「麻辣米血糕」更是每桌必點的經典小食。在本次500案內所的活動中，虎笑麵屋也將推出一系列經典產品，售完為止。

500案內所周末活動

11月6、7日：快閃名店／「虎笑麵屋」

500案內所｜期間限定店

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時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11:00-17:00