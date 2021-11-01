500案內所／當紅壺萃咖啡「登陸土星土耳其咖啡」快閃

土耳其是許多人夢想中的旅行目的地，在實際踏上東亞之旅以前，先來一杯土耳其咖啡吧。位於台北市永康街的登陸土星土耳其咖啡（Saturn Landing Turkish Coffee），將於11月6、7日兩天的上午11點至下午5點，來到「500案內所」快閃出攤，限量供應精品土耳其咖啡與綠皮果仁酥組合（Baklava），數量有限，售完為止。

這次登陸土星土耳其咖啡，將為500案內所帶來風靡全球的居家壺萃咖啡萃煮體驗，這也是目前壺萃咖啡世界賽（World Cezve／Ibrik Championship，WCIC）最流行的壺萃咖啡方式。快閃現場將提供多款精品豆選擇，包含青葉咖啡莊園今年PCA獲獎日曬豆、音樂家系列、葉門摩卡等。

現場搭配土耳其咖啡的，則是土耳其、中東世界必吃的綠皮果仁酥，悉心採用二砂糖熬煮糖漿，使甜度降低，並精選中東綠皮開心果空運直送製作，一口咬下，香氣飽滿，風味絕佳。

登陸土星土耳其咖啡立志增添東亞咖啡文化多樣性，對於銅壺在熱砂中燉煮咖啡那古早而神秘的儀式性傳統深深著迷，於是前往土耳其深度考察，將以古法敲製厚銅壺萃煮的傳統土耳其咖啡帶來台灣，積極發展壺萃咖啡文藝復興；熱愛咖啡的你，千萬不要錯過。

500案內所／登陸土星土耳其咖啡出攤

時間：2021年11月6、7日，上午11點開賣，賣完為止

販售內容：精品土耳其咖啡＋綠皮果仁酥組合

500案內所｜期間限定店

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃

時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11:00-17:00