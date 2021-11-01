佐藤健這樣戴很可以！MIKIMOTO耳骨夾史上最潮的珍珠
以珍珠聞名全世界的日本高級珠寶品牌MIKIMOTO，近年來致力於推廣珍珠餓配戴，以往讓人有距離感的女性化珠寶，如今成為男女時尚人士展現穿搭功力、演繹個人獨特個性的絕佳單品。全新推出的耳骨夾，除了俐落的短髮秀出珍珠率性魅力的日本女星佐久間由衣搶先戴上，以「神劍闖江湖」系列電影、「戀愛可以持續到天長地久」等熱播日劇成為無數亞洲女生心目中第一男神的佐藤健，也配戴MIKIMOTO耳骨夾登上時尚雜誌封面，戴出珍珠的摩登帥氣。
全新推出的耳骨夾系列作品，共6款不同造型的耳骨夾，以經典優雅又富有光澤的日本Akoya珍珠搭配鑽石，細膩優雅的線條展現出優雅高貴的氣質，亦有18K粉紅金搭配日本Akoya珍珠的款式，簡約中展現時尚魅力。純銀款更提供鍍黑銠或是銀色兩種色調選擇，搭配日本Akoya珍珠，率性線條與珍珠的優雅，和諧的時髦氣息，一目了然。全新作品即日起於全台各店開放全額付訂預約販售，其中鑽石款於台北101旗艦店搶先上市。
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