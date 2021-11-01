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佐藤健這樣戴很可以！MIKIMOTO耳骨夾史上最潮的珍珠

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO粉紅金珍珠耳骨夾，18K粉紅金搭配約5.50mm日本Akoya珍珠，19,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO粉紅金珍珠耳骨夾，18K粉紅金搭配約5.50mm日本Akoya珍珠，19,000元。圖／MIKIMOTO提供

以珍珠聞名全世界的日本高級珠寶品牌MIKIMOTO，近年來致力於推廣珍珠餓配戴，以往讓人有距離感的女性化珠寶，如今成為男女時尚人士展現穿搭功力、演繹個人獨特個性的絕佳單品。全新推出的耳骨夾，除了俐落的短髮秀出珍珠率性魅力的日本女星佐久間由衣搶先戴上，以「‎神劍闖江湖」系列電影、「戀愛可以持續到天長地久」等熱播日劇成為無數亞洲女生心目中第一男神的佐藤健，也配戴MIKIMOTO耳骨夾登上時尚雜誌封面，戴出珍珠的摩登帥氣。

全新推出的耳骨夾系列作品，共6款不同造型的耳骨夾，以經典優雅又富有光澤的日本Akoya珍珠搭配鑽石，細膩優雅的線條展現出優雅高貴的氣質，亦有18K粉紅金搭配日本Akoya珍珠的款式，簡約中展現時尚魅力。純銀款更提供鍍黑銠或是銀色兩種色調選擇，搭配日本Akoya珍珠，率性線條與珍珠的優雅，和諧的時髦氣息，一目了然。全新作品即日起於全台各店開放全額付訂預約販售，其中鑽石款於台北101旗艦店搶先上市。

MIKIMOTO推出一系列時髦的耳骨夾。圖／摘自IG @official_mikimoto
MIKIMOTO推出一系列時髦的耳骨夾。圖／摘自IG @official_mikimoto
日本男星佐藤健配戴MIKIMOTO耳骨夾登上時尚雜誌封面。圖／摘自IG @esquirehongkong
日本男星佐藤健配戴MIKIMOTO耳骨夾登上時尚雜誌封面。圖／摘自IG @esquirehongkong
MIKIMOTO雙環珍珠耳骨夾，純銀搭配約6.50mm日本Akoya珍珠，8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO雙環珍珠耳骨夾，純銀搭配約6.50mm日本Akoya珍珠，8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Dinner Ring系列鑽石珍珠耳骨夾，18K白金鑲嵌鑽石、約3.00mm日本Akoya珍珠，42,000元。台北101旗艦店搶先上市。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Dinner Ring系列鑽石珍珠耳骨夾，18K白金鑲嵌鑽石、約3.00mm日本Akoya珍珠，42,000元。台北101旗艦店搶先上市。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠耳骨夾，鍍黑銠純銀搭配約6.00mm日本Akoya珍珠，9,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠耳骨夾，鍍黑銠純銀搭配約6.00mm日本Akoya珍珠，9,000元。圖／MIKIMOTO提供
日本女星佐久間由衣配戴MIKIMOTO耳骨夾拍攝時尚雜誌。圖／摘自IG @yui_sakuma_official
日本女星佐久間由衣配戴MIKIMOTO耳骨夾拍攝時尚雜誌。圖／摘自IG @yui_sakuma_official
MIKIMOTO黑珍珠單珠手鍊，18K白金搭配約9.50mm黑珍珠，40,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO黑珍珠單珠手鍊，18K白金搭配約9.50mm黑珍珠，40,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO M Collection黑珍珠耳環，18K白金，搭配約9.00mm黑珍珠，14萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO M Collection黑珍珠耳環，18K白金，搭配約9.00mm黑珍珠，14萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Dinner Ring系列鑽石耳骨夾，18K白金鑲嵌鑽石，44,000元。台北101旗艦店搶先上市。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Dinner Ring系列鑽石耳骨夾，18K白金鑲嵌鑽石，44,000元。台北101旗艦店搶先上市。圖／MIKIMOTO提供
日本男星佐藤健配戴MIKIMOTO耳骨夾登上時尚雜誌封面。圖／摘自IG @esquirehongkong
日本男星佐藤健配戴MIKIMOTO耳骨夾登上時尚雜誌封面。圖／摘自IG @esquirehongkong
MIKIMOTO鑽石耳骨夾18K白金鑲嵌鑽石，40,000元。台北101旗艦店搶先上市。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO鑽石耳骨夾18K白金鑲嵌鑽石，40,000元。台北101旗艦店搶先上市。圖／MIKIMOTO提供
日本女星佐久間由衣配戴MIKIMOTO耳骨夾拍攝時尚雜誌。圖／摘自IG @yui_sakuma_official
日本女星佐久間由衣配戴MIKIMOTO耳骨夾拍攝時尚雜誌。圖／摘自IG @yui_sakuma_official
日本男星佐藤健配戴MIKIMOTO耳骨夾登上時尚雜誌封面。圖／摘自IG @esquirehongkong
日本男星佐藤健配戴MIKIMOTO耳骨夾登上時尚雜誌封面。圖／摘自IG @esquirehongkong
MIKIMOTO推出一系列時髦的耳骨夾。圖／摘自IG @official_mikimoto
MIKIMOTO推出一系列時髦的耳骨夾。圖／摘自IG @official_mikimoto
MIKIMOTO M Collection黑珍珠墜鍊，18K白金搭配約10.00mm黑珍珠，15萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO M Collection黑珍珠墜鍊，18K白金搭配約10.00mm黑珍珠，15萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出一系列時髦的耳骨夾。圖／摘自IG @esquirehongkong、MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出一系列時髦的耳骨夾。圖／摘自IG @esquirehongkong、MIKIMOTO提供
日本男星佐藤健配戴MIKIMOTO耳骨夾登上時尚雜誌封面。圖／摘自IG @esquirehongkong
日本男星佐藤健配戴MIKIMOTO耳骨夾登上時尚雜誌封面。圖／摘自IG @esquirehongkong

日本 鑽石

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