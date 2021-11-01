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可當成修容或眼影 愛馬仕限量版「金光粉餅」絕美上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Poudre d'Orfevre亮眼煥顏金光粉餅2021限量版，4,200元。圖／愛馬仕提供
Poudre d'Orfevre亮眼煥顏金光粉餅2021限量版，4,200元。圖／愛馬仕提供

不久前才推出了指彩系列新品的愛馬仕（HERMÈS），在年底佳節氣息濃厚的時刻，再度打造了一款美到讓人很想收藏的「Poudre d'Orfevre亮眼煥顏金光粉餅2021限量版」，這款粉餅同時可以當作臉頰修容提亮和點綴眼部等多範圍使用，再加上延續愛馬仕彩妝系列商品的優雅包裝設計，勢必又將掀起新一波的搶購潮。

這次「Poudre d'Orfevre亮眼煥顏金光粉餅2021限量版」在粉餅表面壓印了愛馬仕藏書章標誌，輕盈質地靈感來自金銀細工的技藝和粉餅盒的金色調，喚起人類用鑿刀、烙鐵和木槌製作金屬的時代。細緻透明如薄紗的粉末中更融合了高濃度的珍珠金粉，粉體散發仿黃銅的金屬反光，可用腮紅刷或手指塗抹。如果當作修容、打亮使用，刷塗在顴骨上方、鼻樑和眉骨上即可打造立體妝容。喜歡亮麗眼妝的，也可當作眼影，無論是輕輕刷在眼窩或是眼角，都各有不同風情。另外也可刷塗在身體肌膚上，使肩頸鎖骨部位更顯魅力，或是輕點在唇峰上，讓唇部線條更豐潤迷人。

由Pierre Hardy設計的粉餅盒延續之前瑰麗粉紅系列腮紅的白漆圓盤盒蓋造型，盒上凹嵌仿黃銅愛馬仕藏書章標誌，盒內配有一面大圓鏡，最重要的是磁性開闔使用起來更方便、更優雅。每個粉餅也都配上專屬的愛馬仕橘色小方盒，別緻又具品牌代表性的包裝無論是自用或送禮都能讓人感受到一種尊寵感。

「Poudre d'Orfevre亮眼煥顏金光粉餅2021限量版」即日起在全球的愛馬仕精選銷售據點販售。

磁性開闔使用起來更方便、更優雅。圖／愛馬仕提供
磁性開闔使用起來更方便、更優雅。圖／愛馬仕提供
Poudre d'Orfevre亮眼煥顏金光粉餅2021限量版，4,200元。圖／愛馬仕提供
Poudre d'Orfevre亮眼煥顏金光粉餅2021限量版，4,200元。圖／愛馬仕提供
Poudre d'Orfevre亮眼煥顏金光粉餅2021限量版，4,200元。圖／愛馬仕提供
Poudre d'Orfevre亮眼煥顏金光粉餅2021限量版，4,200元。圖／愛馬仕提供
由Pierre Hardy設計的粉餅盒延續之前瑰麗粉紅系列腮紅的白漆圓盤盒蓋造型，盒上凹嵌仿黃銅愛馬仕藏書章標誌。圖／愛馬仕提供
由Pierre Hardy設計的粉餅盒延續之前瑰麗粉紅系列腮紅的白漆圓盤盒蓋造型，盒上凹嵌仿黃銅愛馬仕藏書章標誌。圖／愛馬仕提供
粉餅表面壓印了愛馬仕藏書章標誌，輕盈質地靈感來自金銀細工的技藝和粉餅盒的金色調。圖／愛馬仕提供
粉餅表面壓印了愛馬仕藏書章標誌，輕盈質地靈感來自金銀細工的技藝和粉餅盒的金色調。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 標誌

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